【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)光天化日下發生持槍入屋搶劫案,當時屋裡面有4名華裔,包括兩個兒童,年紀最小的只有9歲。

案發現場位於Chicago Way 200號地段,在Crocker Amazon公園附近,警方表示,周三早上10點幾,兩個男人破壞前門入屋,其中一人有槍,當時屋裡面有4人,包括一個婦女、一個少年、一個未成年少女,以及一個9歲男童,他們都是華裔。

警方說,賊人在屋內到處看,最後沒有搶走任何東西,事件中沒有人受傷。

警方表示,其中一個賊人是非洲裔,賊人仍然在逃。

