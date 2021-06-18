舊金山市府發新告示 提醒商戶仍可要求顧客戴口罩





【KTSF 郭柟報導】

加州在周二宣佈全面重啟經濟，舊金山（三藩市）市府將會向商店派發有關口罩令的新告示單張，提醒商戶可以要求進入店內的顧客戴口罩。

市府規定舊金山商店必須張貼這款新的綠色告示單張，取代之前藍色單張，新單張列明舊金山現已開放，同時提醒民眾為安全起見，應該盡快接種疫苗，如有身體不適應留在家中，以及商店內應保持空氣流通。

雖然大部份場所的強制口罩令已解除，但是市府都呼籲大家尊重居民戴口罩的決定。

市府又提醒商戶，也可以檢查顧客有無接種疫苗或檢測結果，另外可以要求所有進入店內的顧客或員工必須戴口罩。

吳毅說：「如果你作為店主比較擔心，希望客人繼續戴口罩，你可以把這張海報列印出來，張貼在門口，溫馨提示，如果你想要求客人必須戴口罩入店，你必須先有告示，然後再作口頭提示會更加理想。」

另外，網的Uber和Lyft公司將會同市府合作，為未接種疫苗的民眾提供前往接種站的優惠。

舊金山目前日均只有11宗新症，住院人數16人，截至周三，舊金山已有七成合資格的居民接種了完整疫苗，其中八成的長者接種了完整疫苗，最高接種率是亞裔居民。

華埠花園角檢測站會繼續提供服務至7月28日。

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