舊金山(三藩市)列治文區周四下午發生洩漏煤氣事件,Clement街部分地區的市民要疏散。

消防局在Twitter發布消息指出,洩漏煤氣的地點位於5 Avenue夾Clement街,下午3點左右發生,畫面來自Citizen網站,當局封閉Arguella街至6 Avenue之間的Clement街,行人要疏散,而居民和商戶則不准外出,消防局和太平洋煤電公司(PG&E)調查洩漏煤氣的原因。

周四天氣熱,北加州紅十字會派出有空調的巴士,前往5 Avenue夾Geary大道作為臨時庇護站,收容需要疏散的市民。

