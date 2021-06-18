華裔女士San Mateo超市購物後無故被辱罵

【KTSF 黃恩光報導】

本台一名觀眾上星期日在中半島San Mateo市購物後，在停車場大庭廣眾下被一個她素未謀面的女人大聲辱罵，無端被人羞辱已經很慘，而整件事情令這位觀眾最憤怒的是什麼？在報導之中，當事人的聲音經過特別處理。

仇恨事件受害人李小姐說：「無緣無故，大庭廣眾被她羞辱，還有就是沒有人出來幫我。」

李小姐上星期日傍晚7時半左右，剛剛從Hillsdale購物中心對面的Trader Joe’s出來，將東西放進車尾箱時，一輛藍色平治SUV向她駛過來，車上的女人突然大聲罵李小姐。

李小姐說：「講許多粗口，我看著她，然後她罵我說你不可以看著我，你很醜，不應該在這裡，她下車後不停的罵我，我問她 你什麼事，不可以這樣對我，我說你不要走，我要報警。」

李小姐用手機拍下汽車的車牌號碼，然後報警。

李小姐說：「當時女警員對我說，你只不過被她罵兩句，又沒有受傷，你回家吧，沒事了，我問，你是否覺得我值得被她這樣罵，周圍的人都看著我，我沒有做錯事，我也不認識這個人。」

大概兩三分鐘之後，那個女人買完東西後出來，再次大罵李小姐。

李小姐說：「她向著我的購物車衝過來，很瘋狂地，較之前更瘋狂地大聲罵我，當時911接線生聽到那個女人在大罵，幾乎在尖叫。」

李小姐說：「我當時用右手很大力的扶著購物車，提防她衝向我，那女警沒有辦法，她問我，你是否要等警察來，我說是，我要等警察來。」

李小姐表示，騷擾她的女人深色皮膚，用英文粗口和西班牙話罵李小姐，不久之後，那女人開車離開，李小姐返回自己車裡。

李小姐說：「然後有男警員打電話給我，那個警察態度好一些，他說幸好你沒有受傷，你上車立刻離開，他說外面有許多瘋癲的人，他說我們會四處看看，試找這個人。」

本台就此事向San Mateo警方查詢，警方發言人的回應指出，李小姐遭遇的涉及言語辱罵的仇恨事件，而不是仇恨犯罪，警方表示遇到仇恨事件，應該向執法部門報告。

李小姐說：「警察不可以說，你沒有受傷就不理，其實他在停車場，羞辱一個無辜的人，是不對的，當時她（911接線生）說她不理，叫我返回車上，叫我離開，她說你都沒有受傷，只是被人罵幾句，我當時聽到她這樣說，反而更氣憤。」

而四周的人冷眼旁觀，也令李小姐感到更無助。

李小姐說：「甚至有些顧客，我覺得他們幸災樂禍，有個白人女孩和她的媽媽在他們車裡，還在笑，我當時很氣憤，全身發抖。」

自從去年疫情大流行以來，全國各地不斷發生仇視亞裔的事件甚至罪案，如果遇到仇恨事件，如何應對呢？

華人權益促進會移民權益項目經理吳雨泊（Jose Ng）說：「第一是安全，我們不建議與對方起衝突，因為你不知道對方有沒有武器，會不會導致更不幸的事情發生，我們覺得可以的話應該報告，緊急情況要報警。」

作為旁觀者可以做什麼呢？

吳雨泊說：「我們建議旁觀者可以的話，盡量詢問受到騷擾的人士，你需要什麼幫助，你是否想我幫你打一個電話，聯繫某些朋友，或者陪你走一段路，我覺得這是最實質的幫助，希望讓受害者感到安全。」

社區青年中心CYC設有熱線電話，為仇恨事件以及仇恨犯罪受害人提供援助，雖然主要服務舊金山（三藩市）居民，可是居住在灣區其他地方的居民也可以打這個電話求助，電話：(415) 988-1299。

另外，大家可以向Stop AAPI Hate網站報告仇恨事件，網址是Stopaapihate.org。

自從去年3月中到今年3月底，這網站錄得全國各地總共6,603宗仇恨報告，其中65%事件涉及言語辱罵。

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