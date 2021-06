華裔女士San Mateo超市購物後無故被辱罵

【KTSF 黃恩光報導】

本台一名觀眾上星期日在中半島San Mateo市購物後,在停車場大庭廣眾下被一個她素未謀面的女人大聲辱罵,無端被人羞辱已經很慘,而整件事情令這位觀眾最憤怒的是什麼?在報導之中,當事人的聲音經過特別處理。

仇恨事件受害人李小姐說:「無緣無故,大庭廣眾被她羞辱,還有就是沒有人出來幫我。」

李小姐上星期日傍晚7時半左右,剛剛從Hillsdale購物中心對面的Trader Joe’s出來,將東西放進車尾箱時,一輛藍色平治SUV向她駛過來,車上的女人突然大聲罵李小姐。

李小姐說:「講許多粗口,我看著她,然後她罵我說你不可以看著我,你很醜,不應該在這裡,她下車後不停的罵我,我問她 你什麼事,不可以這樣對我,我說你不要走,我要報警。」

李小姐用手機拍下汽車的車牌號碼,然後報警。

李小姐說:「當時女警員對我說,你只不過被她罵兩句,又沒有受傷,你回家吧,沒事了,我問,你是否覺得我值得被她這樣罵,周圍的人都看著我,我沒有做錯事,我也不認識這個人。」

大概兩三分鐘之後,那個女人買完東西後出來,再次大罵李小姐。

李小姐說:「她向著我的購物車衝過來,很瘋狂地,較之前更瘋狂地大聲罵我,當時911接線生聽到那個女人在大罵,幾乎在尖叫。」

李小姐說:「我當時用右手很大力的扶著購物車,提防她衝向我,那女警沒有辦法,她問我,你是否要等警察來,我說是,我要等警察來。」

李小姐表示,騷擾她的女人深色皮膚,用英文粗口和西班牙話罵李小姐,不久之後,那女人開車離開,李小姐返回自己車裡。

李小姐說:「然後有男警員打電話給我,那個警察態度好一些,他說幸好你沒有受傷,你上車立刻離開,他說外面有許多瘋癲的人,他說我們會四處看看,試找這個人。」

本台就此事向San Mateo警方查詢,警方發言人的回應指出,李小姐遭遇的涉及言語辱罵的仇恨事件,而不是仇恨犯罪,警方表示遇到仇恨事件,應該向執法部門報告。

李小姐說:「警察不可以說,你沒有受傷就不理,其實他在停車場,羞辱一個無辜的人,是不對的,當時她(911接線生)說她不理,叫我返回車上,叫我離開,她說你都沒有受傷,只是被人罵幾句,我當時聽到她這樣說,反而更氣憤。」

而四周的人冷眼旁觀,也令李小姐感到更無助。

李小姐說:「甚至有些顧客,我覺得他們幸災樂禍,有個白人女孩和她的媽媽在他們車裡,還在笑,我當時很氣憤,全身發抖。」

自從去年疫情大流行以來,全國各地不斷發生仇視亞裔的事件甚至罪案,如果遇到仇恨事件,如何應對呢?

華人權益促進會移民權益項目經理吳雨泊(Jose Ng)說:「第一是安全,我們不建議與對方起衝突,因為你不知道對方有沒有武器,會不會導致更不幸的事情發生,我們覺得可以的話應該報告,緊急情況要報警。」

作為旁觀者可以做什麼呢?

吳雨泊說:「我們建議旁觀者可以的話,盡量詢問受到騷擾的人士,你需要什麼幫助,你是否想我幫你打一個電話,聯繫某些朋友,或者陪你走一段路,我覺得這是最實質的幫助,希望讓受害者感到安全。」

社區青年中心CYC設有熱線電話,為仇恨事件以及仇恨犯罪受害人提供援助,雖然主要服務舊金山(三藩市)居民,可是居住在灣區其他地方的居民也可以打這個電話求助,電話:(415) 988-1299。

另外,大家可以向Stop AAPI Hate網站報告仇恨事件,網址是Stopaapihate.org。

自從去年3月中到今年3月底,這網站錄得全國各地總共6,603宗仇恨報告,其中65%事件涉及言語辱罵。

