華裔佛寺業主向Fremont市府提出聯邦民事訴訟（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremont山上一座佛寺的業主,繼5月公開譴責市府有宗教、性別和種族歧視後,周四正式宣佈已向聯邦法庭提出民事訴訟。

代表Temple of 1001 Buddhas佛寺主人李妙蘭(MiaoLan Lee)及佛寺的律師Angela Alioto說:「我們今天在這裡宣布,我們已對Fremont市提起聯邦訴訟,理由是歧視妙蘭的宗教信仰、性別和她的國籍。」

李妙蘭周四在律師陪同下公開訴訟的理由,律師稱,訴訟不僅包括維護原告的公民權益,而且還將要求停止佛寺清拆令。

律師指出,Fremont警方從2010年至今多次騷擾佛寺,尤其是2018年3月的突襲行動,是她擔任律師以來從未遇見過的事件。

Alioto說:「他們突襲她的財產,出動警察、K-9犬、技術小隊、攻擊裝、機槍,難以置信地攻擊她的財產、宗教、國籍,沒有任何通知,使用無理的搜查令,完全無理。」

李妙蘭是越華裔移民,2010年買下了位於Mill Creek Road山上這塊29英畝土地興建佛寺修行,但沒想到卻是噩夢的開始。

當她跟Fremont市府申請許可,將原本的穀倉要改建成佛堂,就不斷受到市府阻撓,認為有些建築物是未經許可,或未計劃建造,沒有防震結構,衛生設施以及通風等各樣安全問題。

但李妙蘭的律師稱,李妙蘭過去十年都在嘗試跟市府合作,按照市府要求,花了上百萬去改造佛寺,李妙蘭說,她至今也不清楚為甚麼市府要針對她和佛寺,她能想到的理由,就是因為她的宗教信仰、族裔和性別。

李妙蘭說:「我不是來給大家製造混亂的,我只想要和平,但是看看這個,完全是大混亂,我無法平靜,我甚至不能在樹下祈禱,因為我擔心有人在看著我,看到人們甚至使用我的雙筒望遠鏡看著我的財產,我所做的一切,那我怎麼能有平安。」

Fremont市府就此發聲明表示,得悉這起訴訟,但令人沮喪,Fremont為擁有灣區最大亞裔人口而自豪,並且慶祝多樣化的社區,聲明還稱,市府2017年接到有關佛寺非法建築投訴後,開始勘查佛寺,並一直努力與業主一起糾正違規行為,但由於訴訟已在進行中,市府發言人拒絕進一步置評。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。