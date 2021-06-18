華裔佛寺業主向Fremont市府提出聯邦民事訴訟（視頻）





【KTSF 梁秋玉報導】

東灣Fremont山上一座佛寺的業主，繼5月公開譴責市府有宗教、性別和種族歧視後，周四正式宣佈已向聯邦法庭提出民事訴訟。

代表Temple of 1001 Buddhas佛寺主人李妙蘭（MiaoLan Lee）及佛寺的律師Angela Alioto說：「我們今天在這裡宣布，我們已對Fremont市提起聯邦訴訟，理由是歧視妙蘭的宗教信仰、性別和她的國籍。」

李妙蘭周四在律師陪同下公開訴訟的理由，律師稱，訴訟不僅包括維護原告的公民權益，而且還將要求停止佛寺清拆令。

律師指出，Fremont警方從2010年至今多次騷擾佛寺，尤其是2018年3月的突襲行動，是她擔任律師以來從未遇見過的事件。

Alioto說：「他們突襲她的財產，出動警察、K-9犬、技術小隊、攻擊裝、機槍，難以置信地攻擊她的財產、宗教、國籍，沒有任何通知，使用無理的搜查令，完全無理。」

李妙蘭是越華裔移民，2010年買下了位於Mill Creek Road山上這塊29英畝土地興建佛寺修行，但沒想到卻是噩夢的開始。

當她跟Fremont市府申請許可，將原本的穀倉要改建成佛堂，就不斷受到市府阻撓，認為有些建築物是未經許可，或未計劃建造，沒有防震結構，衛生設施以及通風等各樣安全問題。

但李妙蘭的律師稱，李妙蘭過去十年都在嘗試跟市府合作，按照市府要求，花了上百萬去改造佛寺，李妙蘭說，她至今也不清楚為甚麼市府要針對她和佛寺，她能想到的理由，就是因為她的宗教信仰、族裔和性別。

李妙蘭說：「我不是來給大家製造混亂的，我只想要和平，但是看看這個，完全是大混亂，我無法平靜，我甚至不能在樹下祈禱，因為我擔心有人在看著我，看到人們甚至使用我的雙筒望遠鏡看著我的財產，我所做的一切，那我怎麼能有平安。」

Fremont市府就此發聲明表示，得悉這起訴訟，但令人沮喪，Fremont為擁有灣區最大亞裔人口而自豪，並且慶祝多樣化的社區，聲明還稱，市府2017年接到有關佛寺非法建築投訴後，開始勘查佛寺，並一直努力與業主一起糾正違規行為，但由於訴訟已在進行中，市府發言人拒絕進一步置評。

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