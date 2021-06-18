Lehigh水泥廠向聖塔克拉拉縣府申請開挖廠區後面山區遭拒（視頻）





【KTSF 古琳嘉報導】

位於Cupertino市邊緣的Lehigh水泥廠，目前已向聖塔克拉拉縣府申請要開挖廠區後面山區，受到當地縣議員的反對，兩名聖縣縣議員提出議案，要求增加監管該水泥廠的機構。

聖塔克拉拉縣議員Joe Simitian及李洲曉（Otto Lee）周四提出「Don’t Chop the Top」呼籲，也就是「不要砍掉山頭」，強烈反對Lehigh水泥廠申請開挖礦場後面山區。

Simitian說：「最近有一項提議來自Lehigh水泥礦場物業主人，基本上是要砍掉山脊線頂端。」

Simitian指出，Lehigh這次向縣府申請開挖的面積廣大，對當地環境有很大影響。

Simitian說：「我們說的是從400至600英尺山坡以上，4,000英尺寬，光是砍掉山坡的頂部，就會喪失20英畝的公開空間。」

Simitian和李洲曉共同向縣議會提出一項議案，並將在下周二於縣議會討論，建議在該縣的「山脊線保護地役權」法律中，授予環境保護機構Midpen，也就是Midpeninsula Regional Open Space District執法權限，允許除了縣府之外，Midpen也可以監督和規管，避免水泥廠違法開採，破壞保留地。

Midpen是一個公共機構在1972年由選民通過成立，專門保護中半島到南灣一帶的休閒空間保留地，目前管理約6萬2千英畝土地。

李洲曉表示，數十年來受到採礦影響，居民要忍受空氣、灰塵和水污染等問題，加上山火季節來臨，更有必要保護好綠化空間。

李洲曉說：「今天我們都收到專家警告，因為高溫和乾旱，會較早出現更巨大毀滅性的山火季節，我們必須盡一切努力，來保護綠化空間，這也是我要奮鬥確保整個聖縣範圍的珍貴寶藏，以及為我們的下一代著想。」

議案下周二在聖塔克拉拉縣議會需要至少3票支持，才能進入下一階段，預計8月進入討論程序。

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