Lehigh水泥廠向聖塔克拉拉縣府申請開挖廠區後面山區遭拒（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

位於Cupertino市邊緣的Lehigh水泥廠,目前已向聖塔克拉拉縣府申請要開挖廠區後面山區,受到當地縣議員的反對,兩名聖縣縣議員提出議案,要求增加監管該水泥廠的機構。

聖塔克拉拉縣議員Joe Simitian及李洲曉(Otto Lee)周四提出「Don’t Chop the Top」呼籲,也就是「不要砍掉山頭」,強烈反對Lehigh水泥廠申請開挖礦場後面山區。

Simitian說:「最近有一項提議來自Lehigh水泥礦場物業主人,基本上是要砍掉山脊線頂端。」

Simitian指出,Lehigh這次向縣府申請開挖的面積廣大,對當地環境有很大影響。

Simitian說:「我們說的是從400至600英尺山坡以上,4,000英尺寬,光是砍掉山坡的頂部,就會喪失20英畝的公開空間。」

Simitian和李洲曉共同向縣議會提出一項議案,並將在下周二於縣議會討論,建議在該縣的「山脊線保護地役權」法律中,授予環境保護機構Midpen,也就是Midpeninsula Regional Open Space District執法權限,允許除了縣府之外,Midpen也可以監督和規管,避免水泥廠違法開採,破壞保留地。

Midpen是一個公共機構在1972年由選民通過成立,專門保護中半島到南灣一帶的休閒空間保留地,目前管理約6萬2千英畝土地。

李洲曉表示,數十年來受到採礦影響,居民要忍受空氣、灰塵和水污染等問題,加上山火季節來臨,更有必要保護好綠化空間。

李洲曉說:「今天我們都收到專家警告,因為高溫和乾旱,會較早出現更巨大毀滅性的山火季節,我們必須盡一切努力,來保護綠化空間,這也是我要奮鬥確保整個聖縣範圍的珍貴寶藏,以及為我們的下一代著想。」

議案下周二在聖塔克拉拉縣議會需要至少3票支持,才能進入下一階段,預計8月進入討論程序。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。