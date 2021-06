拜登簽署法案把6月節定為聯邦假期

【KTSF 韓千繪報導】

總統拜登周四簽署立法,認定紀念結束奴隸制的6月節為聯邦假期,伊利諾伊州Evanston的賠償事務負責人Robin Simmons聽到這個消息表示很開心。

這項法案的簽訂,把6月19日6月節定為聯邦第12個法定假日,由於今年6月19日是周六,因此大多數聯邦政府僱員將在周五提前慶祝新假期。

6月節是紀念1865年6月19日,聯邦士兵把自由的消息帶給德州被奴役的黑人。

Simmons說:「現在6月節是聯邦假期,我們有更多的問責,它不會立即改變現狀,今天我們繼續有種族恐怖和過度警務,以及其他形式的種族歧視和差距,貧富差距和經濟差距,住房差距還有成就差距,預期壽命差距,明天不會隨著6月節作為聯邦假期的過去而改變。」

Simmons也提到,把6月節定為聯邦假期,確實讓我們對這個國家更有信心,讓我們對選舉更有信心,通過漸進式的恢復政策和提供資金,帶來切實的結果,以便專注於正義和探討解決方案。

她還表示,雖然這樣做已經算是很晚了,但至少現在在做。

