加州政府為居民提供電子版疫苗卡

【KTSF 江良慧報導】

從周五開始，接種了新型肺炎疫苗的加州居民，將可以得到加州政府發出的電子版疫苗接種記錄，方便加州居民進出一些需要接種疫苗證明的商業，或者活動場所。

接種了新型肺炎疫苗的加州居民，由周五起可以申請加州政府發出的電子版疫苗接種記錄，有興趣的民眾可以上網報名，網址是http://myvaccinerecord.cdph.ca.gov，之後要填寫姓名、出生日期、電郵和電話號碼，再設定一個4個數目字的個人識別號碼，之後就會收到電子版的疫苗接種記錄，上面的資料與CDC發出，大家已經有的疫苗卡相同。

電子版也有一個二維碼，當要出示接種疫苗證明，才能進出一些場地，商業甚至國家時，就可以掃描這二維碼。

加州流行病學家Erica Pan醫生發表聲明表示，雖然加州公共衛生局建議，打了針的加州居民，把他們的CDC疫苗卡存放在一個安全的地方，但他們相信有部分人會寧願要電子版，萬一有人遺失或者找不到自己的疫苗卡時，電子版就可以作為後備。

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