加州政府為居民提供電子版疫苗卡

【KTSF 江良慧報導】

從周五開始,接種了新型肺炎疫苗的加州居民,將可以得到加州政府發出的電子版疫苗接種記錄,方便加州居民進出一些需要接種疫苗證明的商業,或者活動場所。

接種了新型肺炎疫苗的加州居民,由周五起可以申請加州政府發出的電子版疫苗接種記錄,有興趣的民眾可以上網報名,網址是http://myvaccinerecord.cdph.ca.gov,之後要填寫姓名、出生日期、電郵和電話號碼,再設定一個4個數目字的個人識別號碼,之後就會收到電子版的疫苗接種記錄,上面的資料與CDC發出,大家已經有的疫苗卡相同。

電子版也有一個二維碼,當要出示接種疫苗證明,才能進出一些場地,商業甚至國家時,就可以掃描這二維碼。

加州流行病學家Erica Pan醫生發表聲明表示,雖然加州公共衛生局建議,打了針的加州居民,把他們的CDC疫苗卡存放在一個安全的地方,但他們相信有部分人會寧願要電子版,萬一有人遺失或者找不到自己的疫苗卡時,電子版就可以作為後備。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。