加州職安局修訂指引 打齊針僱員在工作場所無需戴口罩（視頻）





【KTSF 江良慧報導】

加州職安局（Cal/OSHA）的衛生標準委員會，周四以5票對1票表決通過修訂的工作場所疫情規則，容許接種完整疫苗的僱員，在室內外都無需戴口罩，新規則符合加州公共衛生局容許打齊針的人，在大部分情況下無需戴口罩的指引。

根據修訂後的指引，接種完整疫苗的僱員，室內無需戴口罩，除非是加州指定要戴口罩的地方，例如是公共交通工具上。

未接種疫苗的僱員，在室內仍然必須戴口罩，而在室外，則不論是否有接種疫苗，一律都無需戴口罩。

按照指引，不想保持社交距離的未接種疫苗的僱員，可以向雇主要求認可的面罩，例如是N95口罩，不過商業可以自行決定實行更嚴格的口罩要求。

州長紐森已經簽署行政命令批准有關修訂，避開要先經法律審查程序可能要到6月28日才能生效的做法，如今簽署行政命令後，只要行政法辦公室向州務卿提交文件，就可以生效。

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