加州職安局修訂指引 打齊針僱員在工作場所無需戴口罩（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

加州職安局(Cal/OSHA)的衛生標準委員會,周四以5票對1票表決通過修訂的工作場所疫情規則,容許接種完整疫苗的僱員,在室內外都無需戴口罩,新規則符合加州公共衛生局容許打齊針的人,在大部分情況下無需戴口罩的指引。

根據修訂後的指引,接種完整疫苗的僱員,室內無需戴口罩,除非是加州指定要戴口罩的地方,例如是公共交通工具上。

未接種疫苗的僱員,在室內仍然必須戴口罩,而在室外,則不論是否有接種疫苗,一律都無需戴口罩。

按照指引,不想保持社交距離的未接種疫苗的僱員,可以向雇主要求認可的面罩,例如是N95口罩,不過商業可以自行決定實行更嚴格的口罩要求。

州長紐森已經簽署行政命令批准有關修訂,避開要先經法律審查程序可能要到6月28日才能生效的做法,如今簽署行政命令後,只要行政法辦公室向州務卿提交文件,就可以生效。

