灣區發酷熱天氣警告 周五定愛惜空氣日

【KTSF 江良慧報導】

國家氣象局向灣區大部分地區發出酷熱天氣警告,由周三開始到周五晚上9時,一些內陸城市,例如是Dublin和其他東灣城市,氣溫高達華氏100度以上,南灣也同樣氣溫上升。

在東灣Concord,一早出外遛狗或散步的人都早有準備。

Karen Doris說:「越年長我越不能忍受天氣熱,我只是出來走走,做運動而已*

堅持運動的一族,就一定要提早出發,或者進行水上活動。

Sarah Burnash說:「肯定想避過炎熱,對皮膚和其他都好些,我來這裡已經好幾年,每天早上在泳池來回游泳*

早上的泳池和網球場都相當繁忙,大家可能都想避開下午最熱的時間。

到了中午,在Dublin,氣溫一度高達華氏106度,當地的水上樂園就大受歡迎。雪糕當然也是消暑的必需品。

由於加州廣泛地區天氣酷熱,加州電力分配局(ISO)繼早前發出Flex Alert,呼籲電力用戶在周四下午5時至晚上10時節省用電,避免供電網負荷過重而要分區停電後,周四下午再宣布把Flex Alert擴展至周五晚6時至9時,州長紐森也在下午宣布進入緊急狀態,以釋放額外的電力容量。

另外,灣區空氣質量管理局宣布,由於預期會有過量的霧霾,所以宣布除了周四外,周五也是愛惜空氣日,呼籲民眾減少開車,長者兒童及呼吸系統或有心臟問題的人,盡量避免長時間留在室外。

