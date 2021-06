華裔陳果仁39年前因種族仇恨被殺 舊金山將舉行集會紀念（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

為了團結亞裔和非洲裔社區,由非洲裔政治活動家Jesse Jackson以及社區組織發起一連三天的特別活動,當中包括紀念39年前因為種族仇恨而遭到殺害的華裔陳果仁(Vincent Chin)。

為了消除種族仇恨,加強亞裔和非洲裔社區的了解和團結,原華協中心行政總監、已經退休的方小龍牧師(Rev. Norman Fong)最近又出來工作,並積極參與反對種族仇恨的相關活動,本周五6月18號中午,在舊金山華埠花園角就有一場反對仇視的集會活動「Solidarity in the Struggle」,「在鬥爭中團結」,將有亞裔和非洲裔社區人士一起出席,並邀請非洲裔政治活動家Jesse Jackson共同參與,周三正式啟動這個為期三天的集會活動。

方小龍牧師說︰「這不僅僅是一次集會,不僅僅是一次,它一直在建設新美國,讓美國變得更強大,當我們相互接受和擁抱彼此時。」

6月19號就是底特律華裔陳果仁被謀殺39周年紀念,1982年,27歲的陳果仁在底特律一家酒吧和朋友慶祝自己脫離單身時,被兩名白人誤以為他是日本人,指責陳果仁奪走他們的工作,並使用大量侮辱和種族歧視言語,最後更被兩名白人用棒球棍擊打頭部而傷重不治。

陳果仁是種族仇恨的受害者,他的命案呼應了George Floyd警暴案,以及最近在全美大幅激增的仇視亞裔案件。

灣區/矽谷Rainbow PUSH組織行政總監Joseph Bryant Jr.牧師說︰「我們不希望這成為我們亞裔兄弟姐妹如何受害的一部分,就像我們會為George Floyd之死挺身而出,我們也認識到亞裔兄弟姐妹正在受到不必要的攻擊,都是來自同樣的仇恨,牧師來這裡也是為提醒我們,作為一個聯盟,我們一起這樣做是為消除仇恨。」

本週五中午12點在花園角的集會活動,歡迎所有民眾參加,而星期四在華埠金美倫堂也將有一場青少年座談會,從以往的悲劇中吸取經驗教訓,並交流和學習如何在抗爭中團結。

