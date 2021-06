【KTSF 韓千繪報導】

眼下美國西部有超過4千萬人面對長期持續的可能致命的熱浪,當局已經發出了警報。

本週美國西部有8分之1的美國人,也就是超過4千萬人將面臨超過華氏100度的酷暑。

蒙大拿州的Helena升至華氏104度,預計破紀錄的熱浪將打破大約300個高溫記錄。

在鹽湖城,現在已經達到了有史以來最高的華氏107度。

國家氣象局警告說,熱浪會持續很長時間,並且會很熱。

懷俄明州正面臨熱浪侵襲危機,全州九成的地區正處於乾旱狀況。