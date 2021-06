【KTSF】

南加州洛杉磯縣的Culver City日前有一名亞裔女子無故遇襲,警方正循仇視罪行方向調查,目前正在追緝一名涉案男人。

事發在星期一凌晨,警方說,當時受害人正在上班途中,疑犯上前問她拿香煙,受害人說沒有之後,對方就揮拳,把受害人打至跌倒地上,當時涉案男人更用種族字眼辱罵受害人。

警方表示,受害人右耳後割傷,事後送院治療,警方相信疑犯是隨機犯案,目前正追捕他歸案。

