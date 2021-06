【KTSF】

舊金山(三藩市)一名58歲消防員上星期撲救一場大火之後喪生,遺下兒子和家人。

Christopher G. Yock在消防局工作了21年,他在6月8日早上於舊金山國際機場搶救一場大火,回到家中幾小時後猝死。

該場大火在機場的停車場發生,至少8架車被燒毀,一小時之後撲熄,消防局周四將會為Yock舉行追悼會。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。