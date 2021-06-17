舊金山94歲華裔婆婆無故被刺傷 疑犯被捕（視頻）

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舊金山（三藩市）一名94歲華裔婆婆周三早上10時許，在田德隆區無故被人刺傷，身上有多個傷口，警方拘捕一名35歲疑犯，正調查犯案動機是否涉及種族因素。

Citizen App的片段顯示，警員以黃帶圍封案發現場，警方表示，案發於早上約10點15分，在Post街800號路段，中央警察分局的警員接報指發生傷人案，到場後發現一名94歲亞裔婆婆身上有多處傷口，婆婆被送院搶救，無生命危險。

消息指婆婆只講廣東話，警方在案發現場附近找到一把相信是涉案的刀。

警方新聞稿指，探員拿到疑犯的照片後，發給所有警員，在案發後不到兩小時約11點45分，警員在華埠附近的Clay街1300路段拘捕35歲的疑犯Daniel Cauich，疑犯目前被拘押，面臨企圖謀殺、襲擊導致嚴重受傷、虐待老人、假釋期間犯案，及違反假釋規定等控罪。

案件仍在調查，警方相信受害人是無故遇襲，現正調查犯案動機是否涉及種族因素。

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