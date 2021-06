舊金山94歲華裔婆婆無故被刺傷 疑犯被捕（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)一名94歲華裔婆婆周三早上10時許,在田德隆區無故被人刺傷,身上有多個傷口,警方拘捕一名35歲疑犯,正調查犯案動機是否涉及種族因素。

Citizen App的片段顯示,警員以黃帶圍封案發現場,警方表示,案發於早上約10點15分,在Post街800號路段,中央警察分局的警員接報指發生傷人案,到場後發現一名94歲亞裔婆婆身上有多處傷口,婆婆被送院搶救,無生命危險。

消息指婆婆只講廣東話,警方在案發現場附近找到一把相信是涉案的刀。

警方新聞稿指,探員拿到疑犯的照片後,發給所有警員,在案發後不到兩小時約11點45分,警員在華埠附近的Clay街1300路段拘捕35歲的疑犯Daniel Cauich,疑犯目前被拘押,面臨企圖謀殺、襲擊導致嚴重受傷、虐待老人、假釋期間犯案,及違反假釋規定等控罪。

案件仍在調查,警方相信受害人是無故遇襲,現正調查犯案動機是否涉及種族因素。

