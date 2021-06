Santa Clara縣推抽獎活動 打針有機會贏演唱會和球賽門票（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

Santa Clara縣現時有七成居民已經接種完整疫苗,縣府為了鼓勵其餘還未接種的人去打針,推出抽獎活動,凡是在縣府營運的接種站打針的居民,都有機會贏得演唱會和球賽門票。

獎品包括NBA勇士隊球賽門票、Steph Curry的簽名籃球、Klay Thompson簽名球衣、包括The Weeknd 和Justin Bieber等多名歌手的演唱會門票等,大部份的活動項目都是在聖荷西SAP中心舉行。

聖荷西市長Sam Liccardo說︰「其中一個說服人去接種疫苗的方法是告訴他們,打針之後有得去玩。」

Santa Clara縣府表示,每星期送出的獎品都不同,每輪會抽出8至10名得獎幸運兒,逢星期三下午兩點,在縣府的Instagram帳戶scc_publichealth直播公佈得獎名單,第一輪的公佈抽獎日期是6月23日,由星期三起至下星期二,去過縣府指定接種站打針的居民,可以去報名抽獎,請留意臨時接種站並不包括在內。

如果你較早前已經接種了疫苗,而又想參加抽獎的話,就需要帶備你的疫苗針卡,以及一名未打針的民眾前往指定接種站。

第一輪獎品包括Bad Bunny、Harry Styles,或者Enrique Iglesias與Ricky Martin的演唱會門票。

