來自西南部熱浪籠罩灣區 Santa Clara縣設避暑中心（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

來自西南部的一股熱浪正在影響北加州，帶來酷熱天氣以及山火風險，南灣Santa Clara縣從周三起一連三天會為民眾提供避暑中心。

國家氣象局發佈酷熱警告，從星期四上午11點一直到星期五晚9點，包括的城市有東灣Concord、Antioch、Livermore、Walnut Creek、Pleasanton、Pittsburg，以及San Ramon，預計星期四氣溫最高，灣區內陸最高溫甚至可能超過華氏110度。

灣區空氣品質管理局宣佈周四是愛惜空氣日，由於天氣炎熱，也會令灣區的旱情進一步惡化，不僅會更加蒸發水庫的水，而且更容易引發山火。

另外，加州獨立系統運營商ISO也在全州範圍發佈Flex Alert用電警示，有效期是周四下午5點到晚上10點，呼籲用戶在此時段節約用電，室內空調溫度最好設置在華氏76度或以上，儘量避免使用大型家電設備，而且關閉不必要的電燈。

為方便民眾避暑，南灣Santa Clara縣從星期三起一直到星期五，會將多個社區中心或圖書館開放做避暑中心。

聖荷西公園、康樂及社區服務發言人Daniel Lazo說：「聖荷西有開設避暑中心，為居民提供一個安全涼爽的避暑場所。」

灣區其他縣包括Alameda、舊金山、Marin以及Contra Costa，也都有設立避暑中心，醫生也提醒民眾要注意預防中暑。

奧克蘭Alta Bates Summit醫療中心醫生Ronn Berrol說：「中暑往往是最極端的熱病，身體受到高溫的挑戰。」

專家還提醒民眾在酷熱天氣下應減少室外活動，多喝水，不要將孩童和寵物放在無人看管的車內，穿輕薄透風的衣服，避免日曬等。

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