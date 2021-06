來自西南部熱浪籠罩灣區 Santa Clara縣設避暑中心（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

來自西南部的一股熱浪正在影響北加州,帶來酷熱天氣以及山火風險,南灣Santa Clara縣從周三起一連三天會為民眾提供避暑中心。

國家氣象局發佈酷熱警告,從星期四上午11點一直到星期五晚9點,包括的城市有東灣Concord、Antioch、Livermore、Walnut Creek、Pleasanton、Pittsburg,以及San Ramon,預計星期四氣溫最高,灣區內陸最高溫甚至可能超過華氏110度。

灣區空氣品質管理局宣佈周四是愛惜空氣日,由於天氣炎熱,也會令灣區的旱情進一步惡化,不僅會更加蒸發水庫的水,而且更容易引發山火。

另外,加州獨立系統運營商ISO也在全州範圍發佈Flex Alert用電警示,有效期是周四下午5點到晚上10點,呼籲用戶在此時段節約用電,室內空調溫度最好設置在華氏76度或以上,儘量避免使用大型家電設備,而且關閉不必要的電燈。

為方便民眾避暑,南灣Santa Clara縣從星期三起一直到星期五,會將多個社區中心或圖書館開放做避暑中心。

聖荷西公園、康樂及社區服務發言人Daniel Lazo說:「聖荷西有開設避暑中心,為居民提供一個安全涼爽的避暑場所。」

灣區其他縣包括Alameda、舊金山、Marin以及Contra Costa,也都有設立避暑中心,醫生也提醒民眾要注意預防中暑。

奧克蘭Alta Bates Summit醫療中心醫生Ronn Berrol說:「中暑往往是最極端的熱病,身體受到高溫的挑戰。」

專家還提醒民眾在酷熱天氣下應減少室外活動,多喝水,不要將孩童和寵物放在無人看管的車內,穿輕薄透風的衣服,避免日曬等。

