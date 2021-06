【KTSF】

聖荷西市議會通過一系列槍管議案,包括規定槍店必須拍下所有售賣槍枝的交易錄像畫面。

聖荷西市議會周二晚一致通過,要求槍店存檔賣槍的畫面,這措施是要制止一些被禁買槍的人,託人幫他們買槍。

市府律師Nora Frimann表示,多數槍店已經有閉路電視,新法例只是要槍店多加一項錄聲音的設置,存檔30天,讓警方有需要時可以蒐集相關證據。

同條法例也禁止市民在住家售賣槍械,也規定所有槍枝交易必須有相關的擁槍許可,並規定槍店每年要有商品清單,槍店內也必須張貼關於槍枝法例和防止自殺和家暴的告示資訊。

已經有槍枝權益組織表示,將就這一系列新法例起訴市府。

