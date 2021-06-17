普田認為美俄關係緊張錯在美國

【KTSF 黃侯彬報導】

俄羅斯總統普田在新聞發布會上說，這次峰會有「建設性」，他也透露拜登沒有邀請他訪美，他認為訪美要等條件成熟才能成事，對於美俄關係緊張，普田認為錯在美國，會上記者向他提出尖銳的問題。

有記者問普田為何 在俄國反對他的人全部不是死亡、入獄就是中毒，普田就避而不答，反指1月6號美國國會衝擊事件中，示威者提出政治訴求，卻被視為犯罪份子。

普田說︰「問題是誰謀殺誰，民眾暴動並進入美國國會，提出政治訴求，許多人被指為罪犯，遭威脅監禁20到25年。」

普田也不點名提到反對派領袖納瓦爾尼，指他罪有應得，因為違反假釋令，在中毒後到德國醫治。

普田也透露與拜登有談過人權問題，他批評美國也有人權問題，比如在關塔納摩灣美軍基地囚禁所謂的恐怖主義分子，美國有許多槍械暴力案件發生，他也提及美國有非洲裔被謀殺，並觸發黑人生命寶貴的抗議。

對於網絡攻擊問題，普田說這個問題很重要，美俄同意展開協商，他也指出許多網絡攻擊來自美國。

在軍備控制方面，普田讚揚拜登同意延長新的戰略核武裁軍條約，美俄外交部會就此展開工作會議。

普田也透露他與拜登有討論烏克蘭問題，但他沒有交代是否有結論，他只是強調，必須落實明斯克協議，結束烏克蘭東部的戰事，他也批評美國支持烏克蘭2014年的政變。

整體而言，他認為難以斷言這次峰會是否能為美俄關係打開新的一頁，而美俄關係惡化出自美國。

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