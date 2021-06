普田認為美俄關係緊張錯在美國

【KTSF 黃侯彬報導】

俄羅斯總統普田在新聞發布會上說,這次峰會有「建設性」,他也透露拜登沒有邀請他訪美,他認為訪美要等條件成熟才能成事,對於美俄關係緊張,普田認為錯在美國,會上記者向他提出尖銳的問題。

有記者問普田為何 在俄國反對他的人全部不是死亡、入獄就是中毒,普田就避而不答,反指1月6號美國國會衝擊事件中,示威者提出政治訴求,卻被視為犯罪份子。

普田說︰「問題是誰謀殺誰,民眾暴動並進入美國國會,提出政治訴求,許多人被指為罪犯,遭威脅監禁20到25年。」

普田也不點名提到反對派領袖納瓦爾尼,指他罪有應得,因為違反假釋令,在中毒後到德國醫治。

普田也透露與拜登有談過人權問題,他批評美國也有人權問題,比如在關塔納摩灣美軍基地囚禁所謂的恐怖主義分子,美國有許多槍械暴力案件發生,他也提及美國有非洲裔被謀殺,並觸發黑人生命寶貴的抗議。

對於網絡攻擊問題,普田說這個問題很重要,美俄同意展開協商,他也指出許多網絡攻擊來自美國。

在軍備控制方面,普田讚揚拜登同意延長新的戰略核武裁軍條約,美俄外交部會就此展開工作會議。

普田也透露他與拜登有討論烏克蘭問題,但他沒有交代是否有結論,他只是強調,必須落實明斯克協議,結束烏克蘭東部的戰事,他也批評美國支持烏克蘭2014年的政變。

整體而言,他認為難以斷言這次峰會是否能為美俄關係打開新的一頁,而美俄關係惡化出自美國。

