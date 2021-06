舊金山華裔經營日本餐館半年內3次被人砸玻璃（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Ingleside區一間華裔經營的日本料理餐館,在半年內3次被人砸破玻璃門窗,業主也求助無門。

在舊金山Holloway Avenue和Ashton Avenue交界處的元山壽司店,在這裡營業已經超過15年,餐館兩邊都是玻璃門窗,在2月間玻璃門被人打破,店主自己找木板封好,今年2月再次有人砸破玻璃窗,店主當時正在裝置閉路電視,周三又再被人砸破玻璃窗,這次的損壞最嚴重,整片玻璃窗被砸破。

自疫情開始以來,餐館只提供外賣,而加州周二重啟經濟,店主原本想開始堂食服務,但是現在也需要延遲。

賈女士說:「本來想開堂食,現在都沒有辦法開了,因為要找一塊很大的木頭,因為很大的一個玻璃窗,又要推遲開,心裡就很難受,就覺得我們這些人也不去惹事,不去幹什麼,乖乖的在這裡做生意,就給人這樣欺負。」

賈女士也沒有想到破壞事件是否涉及仇恨,現在還沒有想到下一步。

賈女士說:「因為我們是小生意,要是跟保險公司談的話,保險公司如果要加我們的保費,我們也覺得不划算,所以不知道怎麼辦好,也不知道去哪裡訂玻璃,我們只是在這裡做小家庭生意。」

賈女士也表示,有附近居民正在看他們的閉路電視,是否有拍到破壞的畫面。

