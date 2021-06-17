舊金山華裔經營日本餐館半年內3次被人砸玻璃（視頻）



【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Ingleside區一間華裔經營的日本料理餐館，在半年內3次被人砸破玻璃門窗，業主也求助無門。

在舊金山Holloway Avenue和Ashton Avenue交界處的元山壽司店，在這裡營業已經超過15年，餐館兩邊都是玻璃門窗，在2月間玻璃門被人打破，店主自己找木板封好，今年2月再次有人砸破玻璃窗，店主當時正在裝置閉路電視，周三又再被人砸破玻璃窗，這次的損壞最嚴重，整片玻璃窗被砸破。

自疫情開始以來，餐館只提供外賣，而加州周二重啟經濟，店主原本想開始堂食服務，但是現在也需要延遲。

賈女士說：「本來想開堂食，現在都沒有辦法開了，因為要找一塊很大的木頭，因為很大的一個玻璃窗，又要推遲開，心裡就很難受，就覺得我們這些人也不去惹事，不去幹什麼，乖乖的在這裡做生意，就給人這樣欺負。」

賈女士也沒有想到破壞事件是否涉及仇恨，現在還沒有想到下一步。

賈女士說：「因為我們是小生意，要是跟保險公司談的話，保險公司如果要加我們的保費，我們也覺得不划算，所以不知道怎麼辦好，也不知道去哪裡訂玻璃，我們只是在這裡做小家庭生意。」

賈女士也表示，有附近居民正在看他們的閉路電視，是否有拍到破壞的畫面。

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