加州全面重開,健身房也開始解除人數限制,健身愛好者現在也可以回到健身房裡面來了。

自從去年3月疫情爆發以來,加州室內健身房全部關閉,健身房關閉導致參加室內體育健身的人數減少32%。

雖然一些健身房把場地搬到了戶外,但由於安全因素,空氣質量和天氣原因,很多人無法參與戶外健身。

健身運動的缺失,對抑鬱症、創傷後障礙和其他心理健康造成了一定的影響。

今天加州健身房的全面重開,可望看到更多人積極健身,無論是為了甩掉「疫情肥」,還是為了見朋友舒緩情緒,都希望能看到更多人的身影。

