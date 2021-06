拜登對普田說重要基建設施絕對不容攻擊

【KTSF 張麗月報導】

美俄領袖周三在日內瓦舉行歷史性的峰會後,俄羅斯總統普田首先舉行新聞發布會,然後美國總統拜登才登場,拜登透露人權、軍備控制與網絡安全是關鍵議題。

拜登說,他與普田談及人權問題,也有提及俄國反對派納瓦爾尼的案件。

拜登說︰「我向普田總統表明,我將繼續提出基本人權問題,因為這就是我們的為人。」

拜登說,他提及兩個美國人被俄國錯誤監禁,又強調,自由歐洲電台、自由電台的營運,有新聞自由以及言論自由是多麼重要,拜登也提到,不容人企圖侵犯美國的民主主權,或顛覆美國的民主選舉。

拜登說︰「底線是我告訴普田總統,我們需要有一些基本的道路規則,為我們都能遵守的。」

拜登也透露,他與普田有討論戰略穩定問題,並設立一個機制去處理,討論到兩國下一步會採取什麼行動去控制軍備,以減少擦槍走火的風險。

拜登說︰「我很高興他今天同意啟動雙邊戰略穩定對話,外交而言,讓我們的軍事專家、我們的外交官一起努力建立一個機制,可以導致控制新的和危險的尖端武器。」

對於這次峰會最重點的「網絡戰爭與網絡安全」議題,拜登說,他與普田花很多時間討論,他提出某些重要的基建設施,絕對不容收到攻擊。

拜登說︰「我談到建議某些關鍵基礎結構,應不容攻擊,無論網路或其他方式的攻擊,我給了他們一個清單,如果我沒弄錯,清單不在我面前,它有16個特定實體,16個被定義為美國政策下的關鍵基礎設施,從能源部門到供水系統,當然原則是一回事,它必須有實踐的支援。」

在會上,有Fox新聞的記者提到拜登與稱呼習近平是老朋友,問拜登是否會叫習近平開放給世衛調查人員徹查疫情來源,拜登馬上糾正這個講法,強調他認識習近平,但他們不是老朋友,他當年以副總統身份同習近平出遊純粹是公事公辦。

拜登也認為,中國向世界付運數以百萬計的新型肺炎疫苗,以標榜自己是負責任的世界公民,但這種努力會失色,除非中國的領導人容許徹查疫情源頭。

此外,拜登也同CNN記者交鋒,在他離開日內瓦時,為此事向記者團表示歉意。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。