【KTSF 郭柟報導】

東灣Alameda市周二光天化日下發生持槍搶劫案,警方公佈閉路電視畫面,拍攝到匪徒開的白色SUV車,尋求目擊者提供線索。

警方表示,周二早上約10點,3名匪徒坐上一輛白色Chevrolet Equinox汽車,在South Shore Center附近停車場Safeway超市門外犯案,先後有兩人下車,用槍指嚇一名男事主,叫他交出財物,得手之後開車離開。

警方相信匪徒在9點50分就已經進入停車場,觀察附近銀行,見事主從銀行走出來,於是繞一圈後對他出手。

警方又指匪徒在10時5分至20分離開犯案現場,曾經駛經Otis Drive,呼籲有線索的人致電(510)-337-8336。

