研究指美國證實出現新冠病毒前 5州至少9人已染疫

【KTSF 江良慧報導】

一項最新研究發現，早在2019年底，美國證實出現新型肺炎病毒之前，其實已經有5個州至少9人感染患病。

國家衛生研究所一項研究，分析了24,000名美國人去年年初抽血的樣本，並在當中部分人的血液樣本中發現新型肺炎病毒抗體。

研究人員表示，這意味著，這些人是在抽血前至少幾個星期接觸到新型肺炎病毒，因為抗體是在人受感染大約兩星期後才會出現，這些有抗體的血液樣本，來自伊利諾伊、麻省、密西西比、賓夕凡尼亞和威斯康辛州。

聯邦疾控中心（CDC）去年底一項研究也認為，病毒可能在1月前已經在美國國內傳播。

另一方面，有一項新研究發現，曾經接受器官移植的人，如果接種第三劑疫苗，可以提高他們對新型肺炎的預防，之前的研究都顯示，在接受過器官移植的人中，有一半人就算已經打完兩劑Pfizer或者Moderna疫苗，都沒有任何抗體的反應，而就算是有抗體反應，反應都比不上免疫系統健康的人。

而這項最新的研究，就由Johns Hopkins大學醫學院的研究員，追踪30名曾接受器官移植的人，在打第三劑新型肺炎疫苗後的反應，結果發現當中3分1人以往從來探測不到抗體，但在第三針後就抗體水平上升，而所有在打完兩針後抗體水平偏低的人，打第三針後，全部的抗體水平都上升。

研究人員希望，他們的發現可以支持展開臨床實驗，以斷定曾經做器官移植的人，他們的標準療程是否應該包括第三劑的補充劑疫苗，讓這些免疫系統最受影響的群體，得到所需要的保護。

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