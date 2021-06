研究指美國證實出現新冠病毒前 5州至少9人已染疫

【KTSF 江良慧報導】

一項最新研究發現,早在2019年底,美國證實出現新型肺炎病毒之前,其實已經有5個州至少9人感染患病。

國家衛生研究所一項研究,分析了24,000名美國人去年年初抽血的樣本,並在當中部分人的血液樣本中發現新型肺炎病毒抗體。

研究人員表示,這意味著,這些人是在抽血前至少幾個星期接觸到新型肺炎病毒,因為抗體是在人受感染大約兩星期後才會出現,這些有抗體的血液樣本,來自伊利諾伊、麻省、密西西比、賓夕凡尼亞和威斯康辛州。

聯邦疾控中心(CDC)去年底一項研究也認為,病毒可能在1月前已經在美國國內傳播。

另一方面,有一項新研究發現,曾經接受器官移植的人,如果接種第三劑疫苗,可以提高他們對新型肺炎的預防,之前的研究都顯示,在接受過器官移植的人中,有一半人就算已經打完兩劑Pfizer或者Moderna疫苗,都沒有任何抗體的反應,而就算是有抗體反應,反應都比不上免疫系統健康的人。

而這項最新的研究,就由Johns Hopkins大學醫學院的研究員,追踪30名曾接受器官移植的人,在打第三劑新型肺炎疫苗後的反應,結果發現當中3分1人以往從來探測不到抗體,但在第三針後就抗體水平上升,而所有在打完兩針後抗體水平偏低的人,打第三針後,全部的抗體水平都上升。

研究人員希望,他們的發現可以支持展開臨床實驗,以斷定曾經做器官移植的人,他們的標準療程是否應該包括第三劑的補充劑疫苗,讓這些免疫系統最受影響的群體,得到所需要的保護。

