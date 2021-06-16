紐約西敏寺狗展總冠軍出爐

【KTSF 吳倩妤報導】

被喻為狗隻年度盛事的紐約西敏寺狗展總冠軍出爐。

不要看牠毛茸茸小小隻，這隻3歲叫Wasabi的北京狗來頭不小，在近2,500隻純種狗中脫穎而出，贏得本年度西敏寺狗展全場總冠軍。

被選為今年最接近理想的小狗，亦是這個145屆的狗展中，第五隻榮獲大奬的北京狗，拿了獎盃，周二再與主人到帝國大廈接受祝賀。

同一個場景，Wasabi的主人已經經歷第二次，9年前Wasabi的祖父亦在同一個比賽中，贏得全場總冠軍。

至於Wasabi的爸爸，也曾經是「玩具犬組」冠軍，Wasabi可以說是「系出名門」。

今年西敏寺狗展因疫情影響，由2月延期到6月，並首次移師至戶外舉行，比賽分獵犬組、工作犬組等7個犬組對決，各組選出一隻冠軍後，再爭奪總冠軍，結果今年由Wasabi代表的玩具犬組贏出，成為「星中之星」。

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