紐約西敏寺狗展總冠軍出爐

【KTSF 吳倩妤報導】

被喻為狗隻年度盛事的紐約西敏寺狗展總冠軍出爐。

不要看牠毛茸茸小小隻,這隻3歲叫Wasabi的北京狗來頭不小,在近2,500隻純種狗中脫穎而出,贏得本年度西敏寺狗展全場總冠軍。

被選為今年最接近理想的小狗,亦是這個145屆的狗展中,第五隻榮獲大奬的北京狗,拿了獎盃,周二再與主人到帝國大廈接受祝賀。

同一個場景,Wasabi的主人已經經歷第二次,9年前Wasabi的祖父亦在同一個比賽中,贏得全場總冠軍。

至於Wasabi的爸爸,也曾經是「玩具犬組」冠軍,Wasabi可以說是「系出名門」。

今年西敏寺狗展因疫情影響,由2月延期到6月,並首次移師至戶外舉行,比賽分獵犬組、工作犬組等7個犬組對決,各組選出一隻冠軍後,再爭奪總冠軍,結果今年由Wasabi代表的玩具犬組贏出,成為「星中之星」。

