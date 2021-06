舊金山公車局宣布9月重新啟動纜車服務（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)著名的纜車自去年3月停止服務,舊金山公車局宣布將在9月全面重新啟動,並在8月試行期間,免費讓民眾乘搭。

已經暫停服務超過15個月的舊金山纜車要重新投入服務,也需要重新調整,先是在7月重新啟動電力站、電纜和纜車引擎,然後在8月訓練操作員,在9月正式重新投入服務。

而為了讓民眾早一點能夠乘搭纜車,舊金山交通局邀請民眾在8月免費上車。

舊金山交通局行政主任Jeffrey Tumlin說︰「我們需要大家的幫助,(訓練期間)通常在纜車上,放置沙袋來給予重量,但在試行期間,有真人參加就更好。」

當局將先啟動Powell-Hyde這條路線,而在試行期間,將不會使用特定的時間表,乘客還是需要戴口罩,但不需要保持社交距離,這也是舊金山公車目前的規定。

而提到加州周二重啟經濟的時候,市長布里德也指出,舊金山幾乎已經達到全體免疫,因此鼓勵還沒有接種新冠疫苗的民眾前去接種,以避免疫情反彈。

而針對許多人目前對抗疫措施感到混亂,布里德這麼說︰「如果有商戶要你戴口罩的話,就請戴上口罩,我們目前的疫情,大家應該感到高興,不應把事情弄得更加困難或複雜。」

