舊金山(三藩市)華埠在疫情之中受到重創,而頻頻發生針對亞裔的罪案,更對小商業雪上加霜,周二加州重開之際,有華埠商家邀請舊金山縣警局長到華埠拜訪商戶,為商戶打氣。

金門簽語餅公司的老闆陳展明,邀請縣警局長保羅宮本(Paul Miyamoto)到華埠拜訪商戶,傳達團結一致重建華埠的訊息。

宮本是中日混血兒,母親是華裔,舊金山警力不足的時候,宮本與警方合作,一度派出縣警協助巡邏華埠。

疫情對市內商業的衝擊,舊金山華埠首當其衝,最初許多人都認為新型肺炎是中國傳過來的,因而不敢到華埠,經過15個月,華埠經濟仍然未恢復元氣,陳展明周二也質疑,舊金山重開的今天,除了宮本之外,為何沒有市府官員到訪華埠。

