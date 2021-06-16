奧克蘭華埠有餐廳請不到員工 未能全面重開（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

加州周二全面重啟經濟，正式取消商店人數上限等，奧克蘭（屋崙）華埠有人已經準備好全面重開，但都有一些商業指，仍然未能從疫情之中恢復，聘請不到足夠員工，因此未能跟隨步伐全面重開。

有餐廳表示，對於全面重開之後，有信心吸引更多顧客，可以增加生意。

餐廳助理David Liu說︰「我們已經做好充份準備，所有東西都準備好。」

但都有一些餐館老闆表示，即使全面重開，但未能完全聘請員工，也是大問題。

餐廳老闆傅宏基說︰「重開後就算有了地方，請人都不容易請，去年9月很多人轉行，店內人多了，又驚疫情再爆發，所以我們控制著，不想讓這麼多人進店內，重開是好，但不想人多。」

餐廳老闆Gigi Ma說︰「請不到人，個個有失業金拿，為何來上班？所以有人說等拿完失業金後，9月才回來上班，所以好難請人，侍應又請不到，廚房又請不到。」

不過她又表示，周三起會恢復疫情之前的開放時間，但人手會少了，希望顧客諒解。

奧克蘭華埠商會領袖陳錫澎指出，也有一些員工因為擔心疫情，以及針對亞裔仇視罪案，而不敢去上班，也有年老的餐館員工在疫情期間提早退休，導致員工減少，而且很多顧客仍然不敢出來華埠消費。

陳錫澎說︰「雖然社區安全，心理上仍擔心，所以人流少了，有部份商業不想重開，而是擔心到要結業。」

他正籌備職業培訓計劃，更多人加入餐飲業，也希望鼓勵更多華埠消費。

陳錫澎說︰「社區一起合作幫助小商業，尤其是華人的商業，好需要大家支持。」

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