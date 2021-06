奧克蘭華埠有餐廳請不到員工 未能全面重開（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州周二全面重啟經濟,正式取消商店人數上限等,奧克蘭(屋崙)華埠有人已經準備好全面重開,但都有一些商業指,仍然未能從疫情之中恢復,聘請不到足夠員工,因此未能跟隨步伐全面重開。

有餐廳表示,對於全面重開之後,有信心吸引更多顧客,可以增加生意。

餐廳助理David Liu說︰「我們已經做好充份準備,所有東西都準備好。」

但都有一些餐館老闆表示,即使全面重開,但未能完全聘請員工,也是大問題。

餐廳老闆傅宏基說︰「重開後就算有了地方,請人都不容易請,去年9月很多人轉行,店內人多了,又驚疫情再爆發,所以我們控制著,不想讓這麼多人進店內,重開是好,但不想人多。」

餐廳老闆Gigi Ma說︰「請不到人,個個有失業金拿,為何來上班?所以有人說等拿完失業金後,9月才回來上班,所以好難請人,侍應又請不到,廚房又請不到。」

不過她又表示,周三起會恢復疫情之前的開放時間,但人手會少了,希望顧客諒解。

奧克蘭華埠商會領袖陳錫澎指出,也有一些員工因為擔心疫情,以及針對亞裔仇視罪案,而不敢去上班,也有年老的餐館員工在疫情期間提早退休,導致員工減少,而且很多顧客仍然不敢出來華埠消費。

陳錫澎說︰「雖然社區安全,心理上仍擔心,所以人流少了,有部份商業不想重開,而是擔心到要結業。」

他正籌備職業培訓計劃,更多人加入餐飲業,也希望鼓勵更多華埠消費。

陳錫澎說︰「社區一起合作幫助小商業,尤其是華人的商業,好需要大家支持。」

