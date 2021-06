【KTSF 郭柟報導】

加州全面重啟經濟後,周二在奧克蘭(屋崙)華埠有幾多人仍然繼續戴口罩呢?

加州周二正式解除口罩令,接種完整疫苗後的居民,大部份場合都不需要再強制戴口罩,但是在奧克蘭(屋崙)華埠街上,幾乎每個人都仍然繼續戴口罩。

有市民說害怕把病毒傳染人,也害怕別人傳染給自己,有員工說,在室內工作,戴口罩可以保障顧客,也有市民說,會再等一會才除口罩。

