【KTSF】

參議院周二通過了一項法案,承認紀念美國解放奴隸的6月節為聯邦假日,接下來將前往眾議院,最後由總統簽署,如果通過,這將是聯邦政府年度承認的第11個國家法定假日。

許多州幾十年來一直有6月節,但只有一些州將其視為法定假日。

這一天也被稱為解放日,1865年6月19日,聯邦將軍Gordon Granger抵達德州Galveston,通知被奴役的非洲裔,內戰已經結束,1863年,林肯總統簽署了《解放奴隸宣言》,1865年12月,第13條修正案被納入憲法,整個國家的奴隸制才結束。

從1980年開始,德州是第一個將6月節定為法定假日的州。

