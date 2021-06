消費者權益組織提醒民眾防範疫情相關的詐騙行動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州全面重開,消費者權益關注組織提醒民眾,仍要對疫情相關的詐騙行動,提高警覺。

詐騙無所不在,跟疫情相關的詐騙案,最新的手法相中加州接種疫苗的抽獎活動Vax for the Win。

消費者行動社區外展部經理張毓潔(Jamie Woo)說︰「最近抽獎的問題,就是你打了疫苗可以抽獎,那很多人就收到通訊了,那其實都是假的嘛,當然還有甚麼抽iPhone啦,抽iPad啦,有的人真的是運氣十分的好,馬上就抽到了,這個是很可怕的。」

另外,疫情期間詐騙份子看準了人們需要找工作,而衍生出相關的騙案。

張毓潔說︰「在家裡工作的話多好啊,但是請你要先給500塊,買一點工具之類,那你要知道如果是跟你要一些個人資料,或者是個資,或者要你先交費,你就要非常警覺了。」

疫情期間政府也推出一些紓困金或貸款,騙徒也會利用民眾或商家需要錢的心理,實施詐騙。

張毓潔說︰「有人真的以為說,可以拿到低利貸款,在這個期間因為沒有錢用嘛,結果牽牽扯扯糾纏不清,現在不但是錢要還,另外還欠了所謂幾萬塊的利息錢,這個也很可怕。」

另外網上還有號稱可以治療新冠肺炎的神奇醫療用品,這些都要小心提防。

消費權益組織歸納出要特別警覺的情況,張毓潔說︰「第一就是應該不會有人主動跟我們聯絡,要我們的資料、個資,或者是說要我們先付出一部分錢來幫助他達到,幫我們爭取到甚麼援助或福利,第二就是你不要通常做這種詐騙的事情,他會給受害者很多壓力的,就是說要他盡快採取行動,那這個時候你應該是,如果英文不好,你可以跟社區組織或者信賴的人問一問,這是不是詐騙的事情,不要太快回應,第三就是如果你用電腦,你可以在網上查證一下。」

查證看有關活動是否屬實,對方號稱的組織是否合法,而如果是要申請公共援助,則要透過公共資源管道去申請。

關注消費者權益的非牟利機構消費者行動(Consumer Action)今年邁進50周年,除了投入多元社區的消費者教育,也培訓許多非牟利組織,並提供大量包括中文內免費消費者權益資訊,在網站供各界瀏覽。

張毓潔說︰「感激社區非常多的支持,我們也很為自己的工作,感到驕傲。」

想了解更多消費者權益資訊,可以上Consumer-action.org,如果遇到詐騙案件需要協助,也可以致電(415) 777-9635,然後按2字中文服務。

