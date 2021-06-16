消費者權益組織提醒民眾防範疫情相關的詐騙行動（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

加州全面重開，消費者權益關注組織提醒民眾，仍要對疫情相關的詐騙行動，提高警覺。

詐騙無所不在，跟疫情相關的詐騙案，最新的手法相中加州接種疫苗的抽獎活動Vax for the Win。

消費者行動社區外展部經理張毓潔（Jamie Woo）說︰「最近抽獎的問題，就是你打了疫苗可以抽獎，那很多人就收到通訊了，那其實都是假的嘛，當然還有甚麼抽iPhone啦，抽iPad啦，有的人真的是運氣十分的好，馬上就抽到了，這個是很可怕的。」

另外，疫情期間詐騙份子看準了人們需要找工作，而衍生出相關的騙案。

張毓潔說︰「在家裡工作的話多好啊，但是請你要先給500塊，買一點工具之類，那你要知道如果是跟你要一些個人資料，或者是個資，或者要你先交費，你就要非常警覺了。」

疫情期間政府也推出一些紓困金或貸款，騙徒也會利用民眾或商家需要錢的心理，實施詐騙。

張毓潔說︰「有人真的以為說，可以拿到低利貸款，在這個期間因為沒有錢用嘛，結果牽牽扯扯糾纏不清，現在不但是錢要還，另外還欠了所謂幾萬塊的利息錢，這個也很可怕。」

另外網上還有號稱可以治療新冠肺炎的神奇醫療用品，這些都要小心提防。

消費權益組織歸納出要特別警覺的情況，張毓潔說︰「第一就是應該不會有人主動跟我們聯絡，要我們的資料、個資，或者是說要我們先付出一部分錢來幫助他達到，幫我們爭取到甚麼援助或福利，第二就是你不要通常做這種詐騙的事情，他會給受害者很多壓力的，就是說要他盡快採取行動，那這個時候你應該是，如果英文不好，你可以跟社區組織或者信賴的人問一問，這是不是詐騙的事情，不要太快回應，第三就是如果你用電腦，你可以在網上查證一下。」

查證看有關活動是否屬實，對方號稱的組織是否合法，而如果是要申請公共援助，則要透過公共資源管道去申請。

關注消費者權益的非牟利機構消費者行動（Consumer Action）今年邁進50周年，除了投入多元社區的消費者教育，也培訓許多非牟利組織，並提供大量包括中文內免費消費者權益資訊，在網站供各界瀏覽。

張毓潔說︰「感激社區非常多的支持，我們也很為自己的工作，感到驕傲。」

想了解更多消費者權益資訊，可以上Consumer-action.org，如果遇到詐騙案件需要協助，也可以致電(415) 777-9635，然後按2字中文服務。

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