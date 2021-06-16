拜登與普京舉行峰會 料談及核武, 網攻, 人權議題

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美國總統拜登與俄羅斯總統普京，在瑞士日內瓦舉行首次首對面峰會，預料會面4至5小時。拜登形容今次峰會是兩個大國之間的討論，普京則希望峰會有建設性。

拜登和普京獲東道主瑞士聯邦主席帕梅林歡迎，希望兩人在這個和平城市舉行峰會，為兩國、以至全世界利益，進行富有成果的對話。

三人大合照後，帕梅林先行離開。拜登主動和普京握手，雙方面帶笑容，之後舉行二人的第一次面對面峰會。

普京率先發言︰「我知道你已經走了很長一段路，還有很多工作。美俄關係積累很多問題，需要最高層級會晤，我希望會議取得成果。」

保持微笑的拜登回應︰「謝謝，正如我在外面說的，我認為面對面見面總是更好。」

拜登形容美俄是兩個大國，兩國利益存在分歧，但希望建立可預測、理性的框架。

外電報道，有記者問拜登普京是否可以信任；拜登似乎有點頭、望一望筆記。白宮隨後澄清，拜登的反應不是向記者暗示答案，只是向傳媒點頭致謝。

而普京沒回應有關在囚反對派領袖納瓦爾尼的提問，他大部分時間沒有表情、表現拘謹，與拜登甚少有眼神交流。列席的美國國務卿布林肯，就有抄寫筆記。

拜登和普京之後會分別率領5人代表團，舉行擴大會談，觸及核武、網絡攻擊、人權等多個議題。

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