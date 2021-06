拜登與普京舉行峰會 料談及核武, 網攻, 人權議題

【有線新聞】

美國總統拜登與俄羅斯總統普京,在瑞士日內瓦舉行首次首對面峰會,預料會面4至5小時。拜登形容今次峰會是兩個大國之間的討論,普京則希望峰會有建設性。

拜登和普京獲東道主瑞士聯邦主席帕梅林歡迎,希望兩人在這個和平城市舉行峰會,為兩國、以至全世界利益,進行富有成果的對話。

三人大合照後,帕梅林先行離開。拜登主動和普京握手,雙方面帶笑容,之後舉行二人的第一次面對面峰會。

普京率先發言︰「我知道你已經走了很長一段路,還有很多工作。美俄關係積累很多問題,需要最高層級會晤,我希望會議取得成果。」

保持微笑的拜登回應︰「謝謝,正如我在外面說的,我認為面對面見面總是更好。」

拜登形容美俄是兩個大國,兩國利益存在分歧,但希望建立可預測、理性的框架。

外電報道,有記者問拜登普京是否可以信任;拜登似乎有點頭、望一望筆記。白宮隨後澄清,拜登的反應不是向記者暗示答案,只是向傳媒點頭致謝。

而普京沒回應有關在囚反對派領袖納瓦爾尼的提問,他大部分時間沒有表情、表現拘謹,與拜登甚少有眼神交流。列席的美國國務卿布林肯,就有抄寫筆記。

拜登和普京之後會分別率領5人代表團,舉行擴大會談,觸及核武、網絡攻擊、人權等多個議題。

