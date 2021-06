美國歐盟達協議 結束波音和空中巴士貿易補貼糾紛

【KTSF】

美國與歐盟周二舉行峰會,磋商應對中國崛起,美歐亦達成協議,結束波音公司和空中巴士長達17年的貿易補貼糾紛。

總統拜登周二在歐盟總部與歐洲委員會主席馮德萊恩,以及歐洲理事會主席米歇爾開會,在會後,馮德萊恩宣布美歐達成協議,結束長達17年的波音與空中巴士的補貼爭議,以及隨之而來的貨物加徵關稅,雙方同意停止加徵關稅為期5年。

馮德萊恩︰「這次會晤有突破,關於飛機與有關協議,我們的關係開展新一章,因為從紛爭轉移到合作,關於飛機,在幾乎20年的爭議後,這是世貿歷來最長的爭議。」

有關爭議源於2004年美國指控歐洲補貼空中巴士,以攻佔美國飛機的市場,歐盟反控美國政府支持波音,雙方在世貿組織打官司,並互相對115億美元,包括飛機、菸酒農產機器,以至奢侈品在內的貨物加徵關稅,現在同意和解,以合力應對中國的經濟影響力。

根據協議,美歐都不會再向自己的飛機生產商提供研發撥款或稅務優惠,以免傷害對方的業務,而改為合作應對第三方從事對民航機工業有害的非市場行為。

雙方同意,成立貿易與科技委員會,加強和開拓供應鏈,並圍繞人工智能等新科技定下共同規定,確保這些新科技是基於共同民主價值觀、尊重人權。

美方亦就中歐貿易協議表示關注,目前歐中這項協議因為涉及新疆制裁問題,而被歐洲議會無限期擱置審議,歐美峰會的聯合公報因此也提到,雙方會繼續協調共同關注的事項,包括新疆、西藏的人權狀況、香港的自治與民主、台海和平穩定,以及東海南海的狀況等問題。

美歐峰會公報也都強調,要合力改革世衛組織,加強世衛應對緊急衛生狀況的能力,並要求世衛的下一階段的疫情溯源調查必須透明,以科學為基礎 ,並由專家主導而不受干擾。

峰會所達成的各個共識與要求都指向中國,也同日前G7七國集團峰會的聯合聲明立場一致。

歐盟委員會主席馮德莱恩說︰「中國一直是G7的一個大話題,所以我們一直在多方地討論它,我們一致認為歐盟可以通過多種方式與中國合作,比如應對氣候變化的例子,毫無疑問,我們也是強大的經濟競爭對手,如果涉及到系統本身、人權和人的尊嚴,我們毫無疑問是系統性的競爭對手,在G7會議上非常清楚,我們必須就此發表意見,我們必須呼籲,並非常清楚這是導致我們明顯分歧的主要問題。」

在剛剛結束的北約峰會上,與會各國首腦也表明,要合力應對中國挑釁行為帶來的挑戰。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。