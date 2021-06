【KTSF】

灣區周三起熱浪來襲,周四預料最炎熱,灣區空氣品質管理局已向周四發出愛惜空氣警示。

當局指,周四預測會出現高溫天氣,加上風速不高,汽車排放的廢氣可能會凝聚在空氣中不散。

當局鼓勵民眾周四盡可能避免駕車外出,小孩、長者、有呼吸道或心血管病的人士應盡量避免接觸霧霾,戶外活動最好在早上進行。

