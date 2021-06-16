灣區有城市舉行活動慶祝居家抗疫令結束

【KTSF 江良慧報導】

加州周二正式結束居家抗疫令，灣區有城市舉行盛大慶祝活動。

中半島Colma中午有盛大慶祝活動，現場氣氛熱鬧，有燒烤美食，也有現場音樂表現。

San Mateo縣參事David Canepa表示，周二應該是加州假期，因為大家都已經等了超過一年，所以一定要慶祝。

Canepa說︰「現在該丟棄那些該死口罩，公眾可選擇想做的，今天要慶祝，我們預期會有超過600人，我們要讓加州啟動起來，我們要確保用最安全的方法做，現在是時候了*

Canepa表示，San Mateo縣已經接種了接近100萬劑疫苗，等於人口的85%，此外現場也設有臨時的疫苗接種場地，加州已經放寬口罩令，完成接種疫苗的人，在大部分室內外情況下都不用戴口罩。

但在中半島Burlingame的一些食店內，就仍然看到有人戴口罩。

顧客Michele Sheridan說︰「我只是觀察別人怎樣做，我知道在這麵包店內，還是要戴口罩的，為尊重他人。」

不同的商店，不同的人，有不同的規則。

麵包店東主說︰「我們會謹慎一點，因為一日之間便轉變，感到有少許怪，我猜我們可以摸索前行，盡能力處理它。」

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