灣區有城市舉行活動慶祝居家抗疫令結束

【KTSF 江良慧報導】

加州周二正式結束居家抗疫令,灣區有城市舉行盛大慶祝活動。

中半島Colma中午有盛大慶祝活動,現場氣氛熱鬧,有燒烤美食,也有現場音樂表現。

San Mateo縣參事David Canepa表示,周二應該是加州假期,因為大家都已經等了超過一年,所以一定要慶祝。

Canepa說︰「現在該丟棄那些該死口罩,公眾可選擇想做的,今天要慶祝,我們預期會有超過600人,我們要讓加州啟動起來,我們要確保用最安全的方法做,現在是時候了*

Canepa表示,San Mateo縣已經接種了接近100萬劑疫苗,等於人口的85%,此外現場也設有臨時的疫苗接種場地,加州已經放寬口罩令,完成接種疫苗的人,在大部分室內外情況下都不用戴口罩。

但在中半島Burlingame的一些食店內,就仍然看到有人戴口罩。

顧客Michele Sheridan說︰「我只是觀察別人怎樣做,我知道在這麵包店內,還是要戴口罩的,為尊重他人。」

不同的商店,不同的人,有不同的規則。

麵包店東主說︰「我們會謹慎一點,因為一日之間便轉變,感到有少許怪,我猜我們可以摸索前行,盡能力處理它。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。