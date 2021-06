社區組織日落區推「團結舊金山」計劃 為長者提供庇護（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

周二是國際關注虐待長者日,為了保護近年來受到仇恨、騷擾等對待的亞裔年長人士,舊金山的一些社區組織帶頭推動為在日落區街上的長者提供安全庇護空間,計劃也將擴展到全市。

在這項名為「團結舊金山」(Solidarity SF)的計劃下,要是長者在路上步行時,看到商店有這個標籤,在受到騷擾或暴力對待的話,就可以進入商店求助。

舊金山市參事馬兆明(Gordon Mar)說︰「『團結舊金山』是我們去年另一項重要挑戰的復原,這就是針對年長人士的仇恨與暴力,我們亞裔社群仍舊感到創傷,也害怕上升的暴力與仇恨。」

舊金山地檢官博徹思(Chesa Boudin)說︰「我們沒有容忍暴力和騷擾的餘地,我們的亞太裔社區、年長社群值得我們尊敬,並應該得到安全,我們承諾確保每一個在舊金山的人無論年齡、語言或是來自的國家,是安全和覺得安全。」

這個實驗計劃是老齡化研究所連同多個社區和市府組織啟動,參與的商店除了提供庇護空間之外,店內也會有資料,幫助受害人得到相關的幫助,必要時也會採取衝突降溫措施。

這項計劃已經得到超過20家在日落區Irving街商戶的響應,之後將擴展到全市。

希望參與的商戶也可以到該計劃網站查詢,網址是http://ioaging.org/solidaritysf

