美國新型肺炎死亡人數突破60萬 佔全球15%（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

隨著有越來越多人接種疫苗,新型肺炎疫情在美國也續漸受控,不過根據路透社的統計,美國至今還是有有超過60萬人死亡,而全球就有大約400萬人不治。

聯邦疾控中心(CDC)周一表示,全美至今已經有大約1億7420萬人打了至少一劑疫苗,當中包括1億4490萬人打了一劑過的J&J疫苗,或者是兩劑的Pfizer和Modena疫苗。

已經完成接種、打了至少一劑的人,佔成年人口65%,還未達到拜登總統定下的7成的目標,而雖然全美大部分地區,新型肺炎個案都在持續下降,但有8個州近日就出現個案上升,這8個州包括阿拉巴馬、阿肯色、夏威夷、密蘇里、內華達、德州、猶他和懷俄明州,當中除了夏威夷的一劑接種率是全國第二高之外,其餘7個州的接種率都低於全國平均,有43%的人完成接種的比率。

疫情受控就有更多人外遊,TSA運輸安全管理局表示,週末時乘搭飛機出遊的人,再次創下疫情以來的新高,上星期五就有超過200萬人經各地機場出境,是自從疫情在去年3月爆發以來,機場安檢首次超過200萬人次。

而隨著越來越多州重開,預計機場的旅客人數還是會繼續上升。

另外, 一項蘇格蘭的研究發現,印度(Delta)變種病毒株比英國(Alpha)變種引致的住院風險高一倍,不過兩劑的疫苗還是可以提供足夠保護。

英國變種是目前美國的主流病毒株,比原始病毒株更黏貼和更具傳染性,但衛生專家就擔心,目前佔病例約一成的印度變種可能取代英國變種,成為美國主流,由於這種變種引致的住院風險更高,可能會對未打疫苗的人引起更嚴重的病情。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。