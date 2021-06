美國越來越多乘客因違反航空安全規定引起安全問題（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

航空業正在逐步恢復,但最近有越來越多的乘客因違反航空安全規定,引起安全問題。

上星期五,達美航空(Delta)一架從洛杉磯前往亞特蘭大的班機發生打鬥事件,涉事的是一名達美航空休假員工,他當時突然強行奪取對講機,告訴乘客使用氧氣面罩,隨後與機組人員和乘客發生衝突,情急之下,機組人員不得不向乘客求救。

機上的一名乘客指,情況非常緊張,他直言害怕發生最壞的情況。

受事件影響,這個航班被迫在俄克拉荷馬城緊急降落。

而在星期四晚上,達美航空另一架從洛杉磯飛往紐約的航班,因發生「機上旅客問題」而被迫改道。

而就在一週前,達美航空還發生一起空中緊急事件,在一架由洛杉磯飛往納什維爾市的航班上,一名乘客試圖闖入駕駛艙,迫使飛機緊急降落。

除了達美航空外,其他航空公司也面臨著同樣的問題,美國航空和西南航空公司最近都受到了不守規矩的乘客的影響,其中一宗個案還造成了身體傷害。

美國聯邦航空局局長上個月表示,他擔心此類在飛機上無端生事的事件會重演。

美國聯邦航空局管理局局長Steve Dickson說︰「這種危險的行為會令人分心,干擾和威脅機組人員的安全,身為前機長,我對此極擔憂。」

航管局表示,今年已收到大約2,900份關於乘客違規行為的報告,其中2,200人違反聯邦要求,未在公共交通工具上戴口罩,機上不良行為的激增,促使聯邦航空局延長零容忍政策。

航管局說已經針對30多宗案件展開執法行動,而現在的問題是,在即將到來的夏季旅遊旺季情況是否會變得更差?

