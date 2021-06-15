美國越來越多乘客因違反航空安全規定引起安全問題（視頻）



【KTSF 江良慧報導】

航空業正在逐步恢復，但最近有越來越多的乘客因違反航空安全規定，引起安全問題。

上星期五，達美航空（Delta）一架從洛杉磯前往亞特蘭大的班機發生打鬥事件，涉事的是一名達美航空休假員工，他當時突然強行奪取對講機，告訴乘客使用氧氣面罩，隨後與機組人員和乘客發生衝突，情急之下，機組人員不得不向乘客求救。

機上的一名乘客指，情況非常緊張，他直言害怕發生最壞的情況。

受事件影響，這個航班被迫在俄克拉荷馬城緊急降落。

而在星期四晚上，達美航空另一架從洛杉磯飛往紐約的航班，因發生「機上旅客問題」而被迫改道。

而就在一週前，達美航空還發生一起空中緊急事件，在一架由洛杉磯飛往納什維爾市的航班上，一名乘客試圖闖入駕駛艙，迫使飛機緊急降落。

除了達美航空外，其他航空公司也面臨著同樣的問題，美國航空和西南航空公司最近都受到了不守規矩的乘客的影響，其中一宗個案還造成了身體傷害。

美國聯邦航空局局長上個月表示，他擔心此類在飛機上無端生事的事件會重演。

美國聯邦航空局管理局局長Steve Dickson說︰「這種危險的行為會令人分心，干擾和威脅機組人員的安全，身為前機長，我對此極擔憂。」

航管局表示，今年已收到大約2,900份關於乘客違規行為的報告，其中2,200人違反聯邦要求，未在公共交通工具上戴口罩，機上不良行為的激增，促使聯邦航空局延長零容忍政策。

航管局說已經針對30多宗案件展開執法行動，而現在的問題是，在即將到來的夏季旅遊旺季情況是否會變得更差？

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