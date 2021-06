【KTSF】

上周末灣區發生多宗搶劫案,其中兩宗受害人為亞裔。

上星期五下午1時左右,一名20幾歲的非洲裔男子,夥同另外兩名身份不明男子,闖入位於日落區Taraval街區41街的一間民居,持槍威逼兩名年輕亞裔女子交出財物,匪徒掠得現金後,跳上一架私家車離開。

而在上個星期六下午又發生一宗搶劫案,一名51歲的華裔女子在行經Ingleside區Leland街時,一名20幾歲的拉美裔男子突然將她打倒在地,匪徒搶走銀包、手機等貴重物品後獨自乘車離開。

