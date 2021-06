專家警告今秋流感季節情況或很嚴重

【KTSF 韓千繪報導】

去年為了減緩新冠肺炎傳播所做的所有努力,從結果上降低了流感季節的威脅,但是專家警告說,即將到來的流感季節,情況將會很嚴重,所以健康專家提醒大家一定要重視起來。

據CDC稱,美國每年死於流感的人數介於1.2萬人到6.1萬人之間,而去年在新冠肺炎大流行期間,與前幾年相比,幾乎沒有人死於流感。

孟菲斯St. Jude兒童研究醫院流感專家Richard Webby說︰「世界上大部分地區都沒有出現流感季節,我也很少看到其他呼吸道病毒的傳播。」

據專家介紹,原因可能是人們採取了嚴格的針對新冠的防疫措施,或者是新冠病毒干擾了流感的正常進程。

Webby相信,當流感捲土重來時,很可能就是今年秋天,這個即將到來的流感季節,將是我們經歷過的最糟糕的流感季節,因為我們的免疫力都有所減弱。

Webby說︰「就流感而言,我們確實處於未知領域,有可能它會以比我們過去幾年都沒見過的,更大的衝擊力捲土重來。」

這個理論依據是,當我們摘下口罩,回到學校和職場,下館子和像以前一樣社交時,我們將再次暴露在呼吸道病毒中。

專家也承認,流感的活動無法預測,但Webby建議大家盡快接種流感疫苗,並注意個人衛生。

Webby說︰「再次強調,勤洗手、遮蓋打噴嚏,它們似乎對所有這些呼吸道病毒包括流感都非常有效。」

