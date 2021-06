北約據報將太空列入共同防衛範圍

【KTSF】

七國集團峰會過後,緊接著是北約高峰會。

周一,北約30國領袖聚集布魯塞爾北約總部,主流媒體指他們會將太空列為北約憲章第五條的共同防衛範圍,與海陸空以及網絡空間一樣,而第五條表明,北約成員國其中一個受到攻擊,就等同所有北約成員國受到攻擊,北約將共同防衛。

而這次峰會所針對的國家,就是俄羅斯與中國,拜登總統在七國集團峰會後再接再厲,協調盟友,合力制衡中俄在經濟、軍事與國安與網絡黑侵等方面的威脅。

盟友是否追隨拜登還有待觀察,因為法國總統馬克龍之前已表明,不會追隨美國的亞太戰略,但也不會靠攏中國,法國認為北約應以防範俄羅斯為優先。

另一方面,在峰會前,土耳其總統埃爾多安抱怨得不到北約盟國的支持,在峰會場合,埃爾多安分別與多個北約國家領袖單對單會談,當提到他與拜登面談時,他強調要尋求擺平土美之間的爭議。

土耳其購買俄羅斯S400導彈,是令美國不滿的事項之一,美國指土耳其此舉衝撞北約的軍備布防,美國為此制裁涉事土耳其官員,並將土耳其踢出F35戰機計劃。

另一方面,美國支持伊拉克庫爾德族部隊打擊伊斯蘭國恐怖組織,就令土耳其憤怒。

