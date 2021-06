【KTSF】

加州周二起正式結束居家抗疫令,已完全接種疫苗人士在大多數情況下可無須戴口罩,但在某些情況下仍然要戴口罩。

根據加州公共衛生局的指引,無論是否已接種疫苗,任何人在乘搭公共交通工具時仍需戴口罩,包括在機場及在飛機上,乘搭渡輪、網召汽車如Uber和Lyft、火車或灣區捷運(BART)時也需戴口罩。

另外,在學校、托兒所、醫院或診所、長期照護中心、無家可歸者中心、緊急安置中心或避署中心,也需要戴口罩。

商戶仍可以自行要求顧客戴口罩,或要求顧客出示疫苗接種證明,但商戶不可以因為顧客戴口罩而拒絕他進入。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。