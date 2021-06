【KTSF】

灣區受熱浪影響,星期三開始將會非常炎熱,最熱是星期四,內陸地區最高氣溫將突破華氏100度,中谷以及沙加緬度地區將出現接近華氐110度的高溫。

國家氣象局對灣區大部分地區發出酷熱警示,星期三早上11點至星期五下午1點生效,星期三灣區內陸地區最高氣溫華氏90多度,舊金山(三藩市)華氏70多度,到了星期四,內陸地區氣溫將再上升幾度,Concord最高氣溫可達到華氏105度。

炎熱天氣將延續至星期五,當局呼籲大家做好消暑準備,多喝水,避免戶外活動,不要將小孩和寵物留在汽車裡。

