記者古琳嘉帶大家品嘗她童年記憶中客家鹹粽子（視頻）

古琳嘉報導

周一是端午節,您吃粽子了嗎?記者古琳嘉帶大家品嘗她童年記憶中客家鹹粽子。

每逢佳節倍思親,今年的端午節特別懷念小時候媽媽所包的客家鹹粽子,趁著居家抗疫期間,在自家廚房還原出這個味道,帶您看看怎麼包粽子。

端午節的傳統,就是要一家團圓吃粽子,餐桌上的重頭戲,當然就是美味的粽子了,這裡就是客家鹹粽子的材料,跟廣式粽子最大的不同,客家口味一定要有蘿蔔乾,其他的配料還有豬絞肉、香菇、臘腸和蝦米,另外用干貝取代了傳統上也要加的乾魷魚,香料則是切碎的大蒜和油蔥酥。

準備配料的同時可以先用電鍋煮圓糯米,只需煮八分熟,例如4杯米只要放3杯水,因為稍後還要拌炒醬汁。

先把油燒熱之後,放入大蒜和油蔥酥爆香,然後放入其他所有配料炒香,再放入醬油和白胡椒粉調味。

之後再炒糯米的醬汁,同樣是熱油加入油蔥酥爆香,再加入醬油即可,起鍋後將醬汁倒入電飯鍋裡面的糯米拌勻,這時候米粒還有些尚未熟透,也是沒關係的,因為最後粽子包好還要蒸過,米還不需要太熟,否則會過於軟爛不好吃,糯米和配料準備好之後,就要包粽子了。

首先用兩片粽葉,一正一反放在一起,然後要包餡料的這一層刷上一層油,防止沾黏,接著就在3分之1的地方做成一個三角,折成一個三角形,這樣就很容易可以包了。

接著就放一小勺的糯米,放進去,這是在底部先打個底,然後就放兩勺的配料,這料是非常多的,滿滿的餡料,外面在放上一層薄薄的糯米,把它填上去。

接著就要包粽子了,先把它折向三角形這邊,接著就用大拇指跟另一邊的手指把它塑形,塑形好之後就是一個三角錐的形狀,然後折起來,這樣就包成,再用準備好的棉線,將粽子綑緊,然後放入蒸籠,用大火蒸十分鐘,美味的客家鹹粽子就大功告成了。

經過了一年多的居家抗疫,您是否和我一樣廚藝也精進了不少呢?或許透過還原記憶中的味道,也是一種思鄉情懷的抒發方式。

