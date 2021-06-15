記者古琳嘉帶大家品嘗她童年記憶中客家鹹粽子（視頻）



【KTSF 古琳嘉報導】

周一是端午節，您吃粽子了嗎？記者古琳嘉帶大家品嘗她童年記憶中客家鹹粽子。

每逢佳節倍思親，今年的端午節特別懷念小時候媽媽所包的客家鹹粽子，趁著居家抗疫期間，在自家廚房還原出這個味道，帶您看看怎麼包粽子。

端午節的傳統，就是要一家團圓吃粽子，餐桌上的重頭戲，當然就是美味的粽子了，這裡就是客家鹹粽子的材料，跟廣式粽子最大的不同，客家口味一定要有蘿蔔乾，其他的配料還有豬絞肉、香菇、臘腸和蝦米，另外用干貝取代了傳統上也要加的乾魷魚，香料則是切碎的大蒜和油蔥酥。

準備配料的同時可以先用電鍋煮圓糯米，只需煮八分熟，例如4杯米只要放3杯水，因為稍後還要拌炒醬汁。

先把油燒熱之後，放入大蒜和油蔥酥爆香，然後放入其他所有配料炒香，再放入醬油和白胡椒粉調味。

之後再炒糯米的醬汁，同樣是熱油加入油蔥酥爆香，再加入醬油即可，起鍋後將醬汁倒入電飯鍋裡面的糯米拌勻，這時候米粒還有些尚未熟透，也是沒關係的，因為最後粽子包好還要蒸過，米還不需要太熟，否則會過於軟爛不好吃，糯米和配料準備好之後，就要包粽子了。

首先用兩片粽葉，一正一反放在一起，然後要包餡料的這一層刷上一層油，防止沾黏，接著就在3分之1的地方做成一個三角，折成一個三角形，這樣就很容易可以包了。

接著就放一小勺的糯米，放進去，這是在底部先打個底，然後就放兩勺的配料，這料是非常多的，滿滿的餡料，外面在放上一層薄薄的糯米，把它填上去。

接著就要包粽子了，先把它折向三角形這邊，接著就用大拇指跟另一邊的手指把它塑形，塑形好之後就是一個三角錐的形狀，然後折起來，這樣就包成，再用準備好的棉線，將粽子綑緊，然後放入蒸籠，用大火蒸十分鐘，美味的客家鹹粽子就大功告成了。

經過了一年多的居家抗疫，您是否和我一樣廚藝也精進了不少呢？或許透過還原記憶中的味道，也是一種思鄉情懷的抒發方式。

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