加州Vax For The Win十名幸運兒贏150萬 灣區一人中獎

【KTSF 黃恩光報導】

加州的接種疫苗中大獎Vax For The Win周二締造多名百萬富翁，十名幸運兒每人贏得150萬元獎金，南加州是大贏家。

抽獎儀式在洛杉磯的荷里活環球影城舉行，十名中大獎的幸運兒之中，4人來自洛杉磯，同樣在南加州的Riverside和Ventura各有一人中獎，另外Santa Barbara、沙加緬度、中谷Stanislaus也有人中獎。

至於灣區，只有北灣的Marin縣有一人中獎。

每名中獎者將獲得150萬元獎金，上一輪抽獎總共十人中獎，每人贏得5萬元獎金，有中獎者表示生活艱難，這筆獎金幫了她一把。

Vax For The Win 5萬元中獎者︰「我愛我的工作，我愛我的職業，但每個月收入僅僅夠支出，令生活艱苦，（你的5萬元會用來做什麼？）我需要一部新車，（有人說你的手提電腦很舊）是的，是一部舊電腦，（電腦用了多久？）可能有大約13年，（這不單只是舊，是古代）。」

另外，她打算買一部新的手提電腦和去旅行。

經過15個月居家抗疫之後，加州周二重開，州長紐森邀請了全州第一位接種疫苗的居民參加主持抽獎，她是一位前線的護士，回想到去年年底，今年年初，加州疫情最嚴重的時候，南加州的醫院甚至連屍袋也不夠用。

加州第一位接種新型肺炎疫苗人士Helen Cordova說︰「那肯定是我職業生涯中最難受的時刻之一，與成千上萬的醫護人員一樣，我們看到太多人死亡，我們握著太多病人的手，因為家屬不能探病，可是我體驗到團隊精神，大家互勉，看，我們做得到了。」

她奉勸仍然未接種疫苗的人士與醫生傾談，並相信科學數據，應該接種疫苗。

周二起所有完全接種疫苗的人士基本上不用戴口罩，但仍未接種或未完成接種疫苗的人士，在公共室內場所仍需戴口罩，有記者問紐森，如何知道誰接種了疫苗，誰沒有接種疫苗，紐森的回應是：「我們相信自我證明，自律制度，我們仍然鼓勵未接種疫苗的人士顧及其他人，避免群聚，保持社交距離，戴口罩，特別在大型聚會，最終就是要相信人們會做正確的事情。」

紐森也提到，喬治亞州的命案，有顧客不滿店員要求他戴口罩，最後槍殺了店員，紐森呼籲加州居民以仁慈體貼待人，不要歧視選擇仍然戴口罩的人，而從今天開始，大家也可以互相擁抱。

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