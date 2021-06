加州Vax For The Win十名幸運兒贏150萬 灣區一人中獎

【KTSF 黃恩光報導】

加州的接種疫苗中大獎Vax For The Win周二締造多名百萬富翁,十名幸運兒每人贏得150萬元獎金,南加州是大贏家。

抽獎儀式在洛杉磯的荷里活環球影城舉行,十名中大獎的幸運兒之中,4人來自洛杉磯,同樣在南加州的Riverside和Ventura各有一人中獎,另外Santa Barbara、沙加緬度、中谷Stanislaus也有人中獎。

至於灣區,只有北灣的Marin縣有一人中獎。

每名中獎者將獲得150萬元獎金,上一輪抽獎總共十人中獎,每人贏得5萬元獎金,有中獎者表示生活艱難,這筆獎金幫了她一把。

Vax For The Win 5萬元中獎者︰「我愛我的工作,我愛我的職業,但每個月收入僅僅夠支出,令生活艱苦,(你的5萬元會用來做什麼?)我需要一部新車,(有人說你的手提電腦很舊)是的,是一部舊電腦,(電腦用了多久?)可能有大約13年,(這不單只是舊,是古代)。」

另外,她打算買一部新的手提電腦和去旅行。

經過15個月居家抗疫之後,加州周二重開,州長紐森邀請了全州第一位接種疫苗的居民參加主持抽獎,她是一位前線的護士,回想到去年年底,今年年初,加州疫情最嚴重的時候,南加州的醫院甚至連屍袋也不夠用。

加州第一位接種新型肺炎疫苗人士Helen Cordova說︰「那肯定是我職業生涯中最難受的時刻之一,與成千上萬的醫護人員一樣,我們看到太多人死亡,我們握著太多病人的手,因為家屬不能探病,可是我體驗到團隊精神,大家互勉,看,我們做得到了。」

她奉勸仍然未接種疫苗的人士與醫生傾談,並相信科學數據,應該接種疫苗。

周二起所有完全接種疫苗的人士基本上不用戴口罩,但仍未接種或未完成接種疫苗的人士,在公共室內場所仍需戴口罩,有記者問紐森,如何知道誰接種了疫苗,誰沒有接種疫苗,紐森的回應是:「我們相信自我證明,自律制度,我們仍然鼓勵未接種疫苗的人士顧及其他人,避免群聚,保持社交距離,戴口罩,特別在大型聚會,最終就是要相信人們會做正確的事情。」

紐森也提到,喬治亞州的命案,有顧客不滿店員要求他戴口罩,最後槍殺了店員,紐森呼籲加州居民以仁慈體貼待人,不要歧視選擇仍然戴口罩的人,而從今天開始,大家也可以互相擁抱。

