加州再推夢想假期抽獎 鼓勵更多人打疫苗（視頻）



【KTSF 黃恩光報導】

加州實施一年多的居家抗疫令周二結束，加州全面重開，居民大致上可以回復疫情前的正常生活。

加州眾議員邱信福（David Chiu）︰「我們的酒店、酒吧、餐館、俱樂部、旅遊名勝和會議中心準備好做生意，舊金山和加州準備好了，我們期待恢復正常，享受這個城市和州最美好的事物。」

周二開始，加州居家抗疫令正式結束，州府不會再推行疫情分級，不會再實施社交距離，換句話說，餐館和商業不再有顧客人數限制，完全接種疫苗人士大多數情況下，在戶外和室內不需要戴口罩，不過乘搭公共交通工具，以及在飛機場仍需戴口罩。

未接種疫苗人士，在公共室內地方需要戴口罩，至於在工作場所是否要戴口罩，州長紐森周二這樣回應︰「如果加州職業安全局實施上星期五公佈的指引，答案就是不用（戴口罩），我們會頒布行政命令，在17號當日，清除所有含糊的部分，我們的指引將與CDC的一致。」

聯邦疾控中心（CDC）的指引，容許完成接種疫苗的人士在工作場所不用戴口罩，而未接種疫苗的員工需要戴口罩，加州職業安全局（CAL OSHA）將會在本星期四的會議落實有關的指引，然後州長會發出行政指令，當天生效。

雖然如此，州府容許商業和地方政府自行決定是否要求顧客和員工戴口罩。

中半島San Mateo縣周一公佈指引規定，縣府員工，以及進入縣府辦公室的人士戴口罩，州內商業可自行選擇是否要求顧客戴口罩，或要求顧客提出完成接種疫苗的證明。

旅遊業是加州經濟命脈，2019年疫情之前，旅遊業每年為加州帶來1540億經濟收益，疫情重創加州旅遊業，為了使這個行業復甦，州府投放聯邦救助撥款，宣傳加州旅遊業，並重振港口的營運。

州長紐森來到舊金山（三藩市）港口，宣布延續接種疫苗中大獎的計劃，除了原定周二抽出10個150萬元大獎之外，7月1號會再抽出6名幸運兒，每人會贏得「夢想假期」，免費到舊金山和南加州旅遊，獎品也包括迪士尼入場券、球賽入場券，以及免費入住高級酒店等，另外，州府會送出2000元給每名中獎者在旅程中消費。

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