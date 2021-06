加州再推夢想假期抽獎 鼓勵更多人打疫苗（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州實施一年多的居家抗疫令周二結束,加州全面重開,居民大致上可以回復疫情前的正常生活。

加州眾議員邱信福(David Chiu)︰「我們的酒店、酒吧、餐館、俱樂部、旅遊名勝和會議中心準備好做生意,舊金山和加州準備好了,我們期待恢復正常,享受這個城市和州最美好的事物。」

周二開始,加州居家抗疫令正式結束,州府不會再推行疫情分級,不會再實施社交距離,換句話說,餐館和商業不再有顧客人數限制,完全接種疫苗人士大多數情況下,在戶外和室內不需要戴口罩,不過乘搭公共交通工具,以及在飛機場仍需戴口罩。

未接種疫苗人士,在公共室內地方需要戴口罩,至於在工作場所是否要戴口罩,州長紐森周二這樣回應︰「如果加州職業安全局實施上星期五公佈的指引,答案就是不用(戴口罩),我們會頒布行政命令,在17號當日,清除所有含糊的部分,我們的指引將與CDC的一致。」

聯邦疾控中心(CDC)的指引,容許完成接種疫苗的人士在工作場所不用戴口罩,而未接種疫苗的員工需要戴口罩,加州職業安全局(CAL OSHA)將會在本星期四的會議落實有關的指引,然後州長會發出行政指令,當天生效。

雖然如此,州府容許商業和地方政府自行決定是否要求顧客和員工戴口罩。

中半島San Mateo縣周一公佈指引規定,縣府員工,以及進入縣府辦公室的人士戴口罩,州內商業可自行選擇是否要求顧客戴口罩,或要求顧客提出完成接種疫苗的證明。

旅遊業是加州經濟命脈,2019年疫情之前,旅遊業每年為加州帶來1540億經濟收益,疫情重創加州旅遊業,為了使這個行業復甦,州府投放聯邦救助撥款,宣傳加州旅遊業,並重振港口的營運。

州長紐森來到舊金山(三藩市)港口,宣布延續接種疫苗中大獎的計劃,除了原定周二抽出10個150萬元大獎之外,7月1號會再抽出6名幸運兒,每人會贏得「夢想假期」,免費到舊金山和南加州旅遊,獎品也包括迪士尼入場券、球賽入場券,以及免費入住高級酒店等,另外,州府會送出2000元給每名中獎者在旅程中消費。

