拜登被問到是否仍認為普京是殺人兇手時一度遲疑

美俄峰會周三舉行,美國總統拜登被問到是否仍然認為俄羅斯總統普京是殺人兇手時,一度遲疑亦無再正面回應。普京則再次批評美國指控俄方發動網絡攻擊是無稽之談。

在北約記者會上有記者向美國總統拜登,重提他指俄羅斯總統普京是殺人兇手一事:「在傳媒訪問中,普京笑你曾稱他是殺人兇手,你仍然認為普京是一個殺人兇手嗎?」

拜登說:「你第一個問題的答案,我也在笑。事實上……我的意思是……,他曾表明……。答案是我相信他過往曾經承認。有些事情,他會或甚曾經做過。而我以前被問及這個問題時,我是誠實回答的。」

他說這個問題,並非他與普京今次會面的重點,而拜登之前曾形容普京「沒有靈魂」,他今次就這樣說:「我曾經與普京見面,他聰明、強硬。我認為就如在球場上形容他是個有價值的對手。」

拜登重申雙方有合作空間,再次警告俄羅斯不要展開網絡攻擊,否則將作相應回應。

普京接受美國全國廣播公司新聞頻道專訪時,就這樣回應美方指控:「證據在哪?能證明嗎?這變得無理可笑,我們太清楚了。我們受到的指控形形式式,干預選舉、網絡攻擊,還有很多很多。一次也沒有,一次也沒有,他們一次也沒有提出任何證據,只是毫無根據的指控。」

普京說雙方應該冷靜坐下,磋商網絡合作。

外界亦關注正在服刑的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼的情況,拜登警告若果納瓦爾尼死亡,將損害俄羅斯與多國關係。普京無正面回應是否保證納瓦爾尼能活着離開監獄,只強調所有囚犯的待遇都是一致。

