拜登抵日內瓦 為美俄高峰會做準備

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登已經抵達瑞士日內瓦,準備周三舉行的美俄高峰會,預料拜登與普田將討論廣泛議題,希望尋求共識。

今次是拜登總統上台後,首次與普田面對面會晤,屆時美國國務卿布林肯和俄國外長拉夫羅夫也參與會談,到最後,雙方將各自有5名成員參加,峰會歷時5小時,兩國領袖不會一起食餐。

預料電腦黑侵勒索問題將會是會談的重點議題,拜登政府將會講明,美國如何應對持續發生、涉嫌由俄國政府幕後操縱的黑侵行為。

此外,政治犯、俄國入侵烏克蘭,以及在阿富汗、軍備控制和伊朗核項目協議等議題上,美俄兩國是否有合作的空間。

拜登說︰「我們應該決定哪些共同利益和合作領域,我們是否可以做得到,哪些地方大家不同意,要清楚講明紅線是甚麼。」

也可能談及人權議題,但未知是否會包括討論俄國反對派領袖納瓦爾尼。

美俄峰會結束後,雙方將會各自召開記者會。

而拜登傳遞給普田的訊息是,拜登參加完七國集團和北約峰會後,西方民主國家聯手一起,對抗中俄。

