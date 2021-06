舊金山無家可歸者酒店大火 80多名住客疏散（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)一間供無家可歸者入住的酒店周日下午發生大火,導致80多名住客需安置到其他地方。

現場位於Market街1139號的National Hotel,消防局於下午5時半接獲火警舉報,火勢於晚上7時02分受控,起火原因是床襑著火。

消防局共派出25輛消防車和75名消防員和救護員到場,大火燒毀一至3樓,當局曾指有一人吸入濃煙受傷,但稍後更正為無人受傷,兩頭狗在火場中獲救。

根據Tenderloin Housing Clinic的網站,National Hotel目前供無家可歸者入住。

