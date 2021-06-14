舊金山遊客車輛被爆竊寵物犬被偷走 數天後尋回

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在舊金山（三藩市）漁人碼頭附近，一對從北加州來旅遊的伴侶，車內的寵物狗Leo更被偷走，警方經過連日調查後，周日終於尋回被偷的寵物狗，牠已與主人團聚。

受害兩夫婦是從Fort Bragg來的遊客，正慶祝結婚12週年。

Leo是一隻十歲大的约瑟爹利犬，狗袋入面裝有他的處方藥物，女事主Jacqueline Zavala-Lee感到非常痛心，不知賊人如何對待小狗，當時在街上不斷大叫小狗的名字。

他們上周四晚6點幾將車停泊在Powell和North Point街附近，並將小狗Leo留在車內，兩人之後登上旅遊巴士，返回汽車時發現車窗被打碎，小狗Leo和連同行李不見了，他們都發現沿路有其他車輛的車窗被打碎。

至周日，警方收到Leo所在位置的消息，同日下午2時尋回Leo，牠目前已與主人團聚。

旅遊區一些商戶提醒旅客，不好將財物留在車廂內。

另外，在舊金山華埠上周五晚發生一宗車輛爆竊案，過程被閉路電視拍下。

畫面可以見到賊人打破車窗，整個身子鑽進車內搶走財物，暫時未知搶走甚麼。

警方表示，本星期在華埠至漁人碼頭的中央警察局區域發生的汽車爆竊案，比去年大增138%。

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